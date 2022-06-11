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    • Yaşam
    • 11.06.2022 19:42
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    • 11.06.2022 20:04
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    Aydın'da cadde ve sokaklar göle döndü! Vatandaşlar CHP'li Özlem Çerçioğlu'nu göreve çağırarak tepki gösterdi

    Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ise tepkiler gecikmedi. Bir vatandaş evinin önüne dolan yağmur sularının içinde yüzdü. Bir başka vatandaş ise, yağmur sonrası gelen sel suları sebebiyle insanların evine giremediğini belirterek Çerçioğlu'nu göreve çağırdı.

    Aydın’da cadde ve sokaklar göle döndü!

    Aydın'da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, etkisini arttırarak 3 saat boyunca etkili oldu.

    Şiddetli sağanak yağışla birlikte birçok ev ve iş yerinde su baskınları oluştu. Yolların göle döndüğü cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.



    Yağışla birlikte belediye, itfaiye ve emniyet ekipleri teyakkuza geçti. Belediye ekipleri kapanan yollardaki rögarlarda temizlik çalışması gerçekleştirerek, su akışını sağladı.



    HASTANE ACİL GİRİŞİ GÖLE DÖNDÜ
    Yağıştan etkilenen yerler arasında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de yer aldı. Yolun alt kısmında bulunan acil girişi önü yağmur suları ile göle döndü.

    Acil giriş önündeki yağmur suları su tahliye pompası ile hastane dışına tahliye edildi.

    BODRUM KATLARI SU BASTI
    Aşırı yağış nedeniyle, bazı evlerin giriş katları bodrum ve evlerin depolarında su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ellerine geçirdikleri saksı, kum torbası ve tahtalarla yağmur sularına karşı önlem aldı.



    Bazı yollarda çökmeler meydana geldi.



    Vatandaşlar son yıllarda ilk kez böylesine bir yağışla karşılaştıklarını ifade ederek, ekiplerin gelmesini beklediklerini söylediler.



        CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NA TEPKİLER: EVİNİN ÖNÜNE DOLAN SUYUN İÇİNDE YÜZDÜ
        Alınan eksik önlemler ve belediyenin yetersiz kalması üzerine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkiler gecikmedi.



        Bir vatandaş, evinin önüne dolan yağmur sularının içinde yüzerken sosyal medyada paylaşılan diğer görüntülerde cadde ve sokakların sular altında kaldığı gözlemlendi.



        SEL SEBEBİYLE EVLERİNE GİREMEDİLER
        Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan bir başka vatandaş ise, yağmur sonrası gelen sel suları sebebiyle insanların evine giremediğini belirterek Çerçioğlu'nu göreve çağırdı.

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