Aydın'da cadde ve sokaklar göle döndü! Vatandaşlar CHP'li Özlem Çerçioğlu'nu göreve çağırarak tepki gösterdi





HASTANE ACİL GİRİŞİ GÖLE DÖNDÜ

Yağıştan etkilenen yerler arasında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de yer aldı. Yolun alt kısmında bulunan acil girişi önü yağmur suları ile göle döndü.



Acil giriş önündeki yağmur suları su tahliye pompası ile hastane dışına tahliye edildi.



BODRUM KATLARI SU BASTI

Aşırı yağış nedeniyle, bazı evlerin giriş katları bodrum ve evlerin depolarında su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ellerine geçirdikleri saksı, kum torbası ve tahtalarla yağmur sularına karşı önlem aldı.