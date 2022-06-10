Erzincan’da sağanak sele dönüştü: Bazı konut ve tarımsal alanlar zarar gördü

Taşkın nedeniyle evleri zarar görenlerin bir kısmını akrabalarının yanına yerleştirdiklerini, bir kısmını da kamu misafirhanelerinde ağırladıklarını ifade eden Makas, şöyle devam etti:

"Şiddetli yağış nedeniyle altyapı bağlamında il merkezimiz ve bu iki mahallemizde yol, konut ve iş yeri hasarlarımız var. Sel yataklarında DSİ başta olmak üzere tüm kurumlarımız gerekli hizmetleri veriyor. Hem tarımsal alan hem de vatandaşımıza ait konutlar bağlamında AFAD Başkanlığı ve ilgili Bakanlıklarla koordinasyon içindeyiz. Konut ve sabit yapılar zararlarıyla ilgili AFAD Başkanlığımız gerekli desteği verecek. Bölge milletvekillerimiz de konuları takip ediyor."

Makas, tarım alanları ve hayvan potansiyeli bağlamında oluşan zararların tespiti sonrası, bu zararların Tarım ve Orman Bakanlığınca giderilmeye çalışılacağını belirtti, Erzincanlı hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.