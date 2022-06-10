Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.06.2022 13:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2022 13:56
    ABONE OL

    Büyükçekmece’de villaya kumarhane baskını

    Büyükçekmece’de bir site içerisindeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri villaya baskın düzenlendi. Baskında mekan sahibi dahil 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı.

    Büyükçekmece’de villaya kumarhane baskını

    Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri Büyükçekmece'de site içerisinde bir villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler mekanda kumar oynayan 8 oyuncu şahsa ve mekan sahibi bir kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uyguladı. Şahıslara yapılan sorgulama sonucunda Ç.S. isimli 4 adet suç kaydı olan kişiye ruhsatsız faaliyet gösterme suçundan tespit tutanağı düzenlendi.

    Ayrıca ekipler, 450 adet para yerine kullanılan renkli pulu, 10 deste çeşitli oyun kartlarını ve 51 adet boş senet kâğıdını el konulmak üzere muhafaza altına aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Yaşam Büyükçekmece’de villaya kumarhane baskını
        SON DAKİKA