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    • Yaşam
    • 10.06.2022 05:27
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    • 10.06.2022 05:27
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    Akdeniz'de korkutan deprem: Kıbrıs Adası açıkları 4.6 ile sallandı | SON DEPREMLER LİSTESİ

    AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.

    AA
    Kıbrıs Adası açıkları 4.6 ile sallandı

    Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4,54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.06.10 05:08:13  35.2428   33.7935        7.4      -.-  1.5  -.-   KIBRIS-ISKELE                                     İlksel
2022.06.10 05:05:52  35.1327   33.8068       13.7      -.-  2.1  -.-   KIBRIS-TUZLA                                      İlksel
2022.06.10 04:40:18  34.7313   33.9135       29.4      -.-  4.9  4.7   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.10 01:48:59  38.7983   43.5460        3.8      -.-  2.0  -.-   DEGIRMENOZU-(VAN)                                 İlksel
2022.06.10 01:42:31  35.2972   25.3110        7.9      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.10 01:31:18  38.3613   23.4255        5.0      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2022.06.10 00:14:15  37.0895   29.5832       22.4      -.-  0.9  -.-   KARGALI-GOLHISAR (BURDUR)                         İlksel
2022.06.09 23:44:16  38.6013   31.6227        6.7      -.-  1.6  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2022.06.09 22:59:31  36.9615   30.1153        7.8      -.-  1.5  -.-   ULUCAK-KORKUTELI (ANTALYA)                        İlksel
2022.06.09 22:56:33  35.2863   25.3340        5.4      -.-  1.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.09 22:51:18  34.9705   23.2962       18.2      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.09 22:42:05  38.1310   35.1728        5.0      -.-  2.9  -.-   HACIBEYLI-(NIGDE)                                 İlksel
2022.06.09 20:57:53  35.1307   32.9600        9.6      -.-  1.5  -.-   KIBRIS-GUZELYURT                                  İlksel
2022.06.09 20:37:43  38.9895   27.8692        7.6      -.-  1.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2022.06.09 18:38:08  39.4607   31.5638        0.0      -.-  1.2  -.-   BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                  İlksel
2022.06.09 18:05:40  38.9180   37.8625        5.5      -.-  2.1  -.-   DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel
2022.06.09 17:54:45  39.0065   27.8580        3.8      -.-  1.7  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2022.06.09 17:41:31  39.0143   27.8793        7.4      -.-  1.4  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2022.06.09 17:33:25  39.0282   27.8642        7.4      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2022.06.09 17:22:18  39.0010   27.8670        7.2      -.-  1.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2022.06.09 17:19:12  38.9910   27.8725        7.5      -.-  1.2  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2022.06.09 17:15:08  39.0087   27.8568       10.6      -.-  3.5  3.5   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2022.06.09 16:57:34  40.4742   28.9125        4.1      -.-  2.3  -.-   FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2022.06.09 16:46:41  38.6448   27.7072        3.2      -.-  2.2  -.-   YAKUPLAR-TURGUTLU (MANISA)                        İlksel
2022.06.09 16:06:19  37.6015   27.0987       19.4      -.-  1.9  -.-   DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)              İlksel
2022.06.09 15:17:04  37.9157   28.7578        5.7      -.-  1.8  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel
2022.06.09 15:16:18  38.0447   32.6385        0.0      -.-  0.9  -.-   SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)                        İlksel
2022.06.09 15:14:33  38.6888   39.8567       10.7      -.-  3.1  3.1   SEYDILI-PALU (ELAZIG)                             İlksel
2022.06.09 13:20:06  36.8773   23.3263       27.9      -.-  3.2  3.2   YUNANISTAN                                        İlksel
2022.06.09 13:03:38  38.9408   30.1507        5.7      -.-  1.9  -.-   HAMUR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                        İlksel
2022.06.09 11:09:12  35.2185   25.3222        5.4      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.09 10:47:15  39.1125   41.6488        7.1      -.-  2.6  -.-   OMCALI-VARTO (MUS)                                İlksel
2022.06.09 10:23:10  38.4585   39.5670        9.3      -.-  2.5  -.-   CITLIKOY-MADEN (ELAZIG)                           İlksel
2022.06.09 10:22:18  38.5850   39.5677        5.0      -.-  3.6  3.9   DEGIRMENONU-(ELAZIG)                              İlksel
2022.06.09 08:35:59  39.4768   25.7875        9.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.06.09 08:20:30  35.1637   23.0023       14.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.09 06:33:53  38.8122   27.5673        7.7      -.-  1.6  -.-   CAKMAKLI-SARUHANLI (MANISA)                       İlksel
2022.06.09 06:03:39  37.0473   28.4113        5.0      -.-  1.3  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.06.09 05:30:32  34.5932   25.8018       12.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.06.09 04:04:32  36.4733   28.7677       14.3      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.09 03:38:39  36.4312   27.0370        1.8      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.06.09 03:37:13  36.4278   27.0763        5.3      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.06.09 02:41:32  39.9607   32.7312        5.0      -.-  1.5  -.-   YENIMAHALLE (ANKARA)                              İlksel

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    Haberler Yaşam Akdeniz'de korkutan deprem: Kıbrıs Adası açıkları 4.6 ile sallandı | SON DEPREMLER LİSTESİ
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