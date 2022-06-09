Akdeniz'de korkutan deprem: Kıbrıs Adası açıkları 4.6 ile sallandı | SON DEPREMLER LİSTESİ

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4,54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.06.10 05:08:13 35.2428 33.7935 7.4 -.- 1.5 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel 2022.06.10 05:05:52 35.1327 33.8068 13.7 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel 2022.06.10 04:40:18 34.7313 33.9135 29.4 -.- 4.9 4.7 AKDENIZ İlksel 2022.06.10 01:48:59 38.7983 43.5460 3.8 -.- 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel 2022.06.10 01:42:31 35.2972 25.3110 7.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.10 01:31:18 38.3613 23.4255 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel 2022.06.10 00:14:15 37.0895 29.5832 22.4 -.- 0.9 -.- KARGALI-GOLHISAR (BURDUR) İlksel 2022.06.09 23:44:16 38.6013 31.6227 6.7 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2022.06.09 22:59:31 36.9615 30.1153 7.8 -.- 1.5 -.- ULUCAK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2022.06.09 22:56:33 35.2863 25.3340 5.4 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.09 22:51:18 34.9705 23.2962 18.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.09 22:42:05 38.1310 35.1728 5.0 -.- 2.9 -.- HACIBEYLI-(NIGDE) İlksel 2022.06.09 20:57:53 35.1307 32.9600 9.6 -.- 1.5 -.- KIBRIS-GUZELYURT İlksel 2022.06.09 20:37:43 38.9895 27.8692 7.6 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2022.06.09 18:38:08 39.4607 31.5638 0.0 -.- 1.2 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2022.06.09 18:05:40 38.9180 37.8625 5.5 -.- 2.1 -.- DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2022.06.09 17:54:45 39.0065 27.8580 3.8 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2022.06.09 17:41:31 39.0143 27.8793 7.4 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2022.06.09 17:33:25 39.0282 27.8642 7.4 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2022.06.09 17:22:18 39.0010 27.8670 7.2 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2022.06.09 17:19:12 38.9910 27.8725 7.5 -.- 1.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2022.06.09 17:15:08 39.0087 27.8568 10.6 -.- 3.5 3.5 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2022.06.09 16:57:34 40.4742 28.9125 4.1 -.- 2.3 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel 2022.06.09 16:46:41 38.6448 27.7072 3.2 -.- 2.2 -.- YAKUPLAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel 2022.06.09 16:06:19 37.6015 27.0987 19.4 -.- 1.9 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel 2022.06.09 15:17:04 37.9157 28.7578 5.7 -.- 1.8 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2022.06.09 15:16:18 38.0447 32.6385 0.0 -.- 0.9 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2022.06.09 15:14:33 38.6888 39.8567 10.7 -.- 3.1 3.1 SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel 2022.06.09 13:20:06 36.8773 23.3263 27.9 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel 2022.06.09 13:03:38 38.9408 30.1507 5.7 -.- 1.9 -.- HAMUR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel 2022.06.09 11:09:12 35.2185 25.3222 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.09 10:47:15 39.1125 41.6488 7.1 -.- 2.6 -.- OMCALI-VARTO (MUS) İlksel 2022.06.09 10:23:10 38.4585 39.5670 9.3 -.- 2.5 -.- CITLIKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel 2022.06.09 10:22:18 38.5850 39.5677 5.0 -.- 3.6 3.9 DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel 2022.06.09 08:35:59 39.4768 25.7875 9.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.06.09 08:20:30 35.1637 23.0023 14.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.09 06:33:53 38.8122 27.5673 7.7 -.- 1.6 -.- CAKMAKLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2022.06.09 06:03:39 37.0473 28.4113 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2022.06.09 05:30:32 34.5932 25.8018 12.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.09 04:04:32 36.4733 28.7677 14.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2022.06.09 03:38:39 36.4312 27.0370 1.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.06.09 03:37:13 36.4278 27.0763 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.06.09 02:41:32 39.9607 32.7312 5.0 -.- 1.5 -.- YENIMAHALLE (ANKARA) İlksel