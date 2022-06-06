Ümraniye'de İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisine çarptı

Ümraniye'de cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü o sırada caddede karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine çarptı. Kazada ağır yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde saat 10.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, cadde de temizlik yapan ve o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine şiddetli şekilde çarptı.