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    • Yaşam
    • 06.06.2022 12:29
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    • 06.06.2022 12:40
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    Ümraniye'de İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisine çarptı

    Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisine çarptı. Kazada işçi ağır yaralanırken, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

    İETT otobüsü dehşet saçtı! Metrelerce ileri fırlattı

    Ümraniye'de cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü o sırada caddede karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine çarptı. Kazada ağır yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde saat 10.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, cadde de temizlik yapan ve o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine şiddetli şekilde çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle temizlik işçisi metrelerce ileri fırlayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı temizlik işçisine ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından hastaneye sevk etti. Temizlik işçisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



    ÖTE YANDAN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
    Kaza anında dükkanında olan esnaf Aziz Çakmak, "Dükkanda otururken ses geldi, gittim baktım. Buraları temizleyen kardeşimiz yerde yatıyor kalp masajı yapıyorlardı. Durumu ağır, trafik polisine sordum o da durumunun ağır olduğunu söyledi. Buraları günlük temizleyen kişi" dedi.

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