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    • Yaşam
    • 06.06.2022 11:44
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    • 06.06.2022 11:49
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    Rize'de panik anları: Boğa güreşinde 2 boğa seyircilerin arasına daldı

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde arenadan kaçan boğalar, kalabalığın bulunduğu alana daldı. Seyircilerin panik anları kameraya yansıdı.

    Kaç kaç kaç!

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 26'ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında yapılan geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde arenadan kaçan boğalar, kalabalığın bulunduğu alana girdi.

    Festival kapsamında, Galer Düzü Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirildi.

    BOĞALAR SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI
    Ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde 50 boğanın güreşi, ilgiyle izlendi.

    Güreşlerin sonunda arenadan kaçan ve seyircilerin arasına giren boğalar ise paniğe neden oldu.

    O ANLAR KAMERADA
    Karşılarında boğaları görenler, kaçarak araçların arkasına saklanmaya çalışırken, kimileri de ellerindeki değneklerle uzaklaştırmaya çalıştı. Boğalar, daha sonra sahipleri tarafından yakalanarak ahırlarına götürüldü. Çevrede kaçışanların panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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    Haberler Yaşam Rize'de panik anları: Boğa güreşinde 2 boğa seyircilerin arasına daldı
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