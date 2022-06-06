Rize'de panik anları: Boğa güreşinde 2 boğa seyircilerin arasına daldı

O ANLAR KAMERADA

Karşılarında boğaları görenler, kaçarak araçların arkasına saklanmaya çalışırken, kimileri de ellerindeki değneklerle uzaklaştırmaya çalıştı. Boğalar, daha sonra sahipleri tarafından yakalanarak ahırlarına götürüldü. Çevrede kaçışanların panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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