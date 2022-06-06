İzmir'de kan donduran cinayet! Berberi bastı infaz etti! Polis her yerde onu arıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir berbere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay saat 11.00 sıralarında, Donanmacı Mahallesi Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş merkezinin giriş katında bulunan berber dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, berberlik yapan Yener Edis'in dükkanına gelerek ateş açmaya başladı. Edis'in de silahıyla karşılık vermesiyle çatışmaya dönüşen olayda vücuduna mermiler isabet eden berber, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayda, iş merkezinde çaycılık yapan O.T. de silahlı kavgada çıkan kurşunun sekmesi sonucu ayağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.