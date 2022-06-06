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    • Yaşam
    • 06.06.2022 17:27
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    • 06.06.2022 17:27
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    Hatay'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 kamyonet, 1 midibüs, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza'da 10 kişi yaralandı.

    Hatay’da zincirleme kaza

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

    7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
    Güzelce Mahallesi'nde saman balyalarının alev alması sonucu dumandan görüş mesafesi düşen yolda 2 kamyonet, 1 midibüs, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobil çarpıştı.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan 10 kişiyi Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yanan saman balyaları itfaiye ekiplerince söndürülürken, yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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    Haberler Yaşam Hatay'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı
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