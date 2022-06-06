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    • Yaşam
    • 06.06.2022 12:27
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    • 06.06.2022 17:06
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    Ataşehir'de İETT otobüsünde taciz tartışması! "Ben mühendisim" demişti! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

    İETT'de taciz tartışması... İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen bir şahsa yolcular tepki gösterdi. Tacizci olduğu iddia edilen kişi, "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" ifadelerini kullandı. Şüpheli savcılıktaki ifadesinde ise suçlamaları reddederek telefonun bozuk olduğunu ve fotoğrafın kendi kendine çekildiğini iddia etti.

    İETT’de taciz tartışması
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    İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye yolcular tepki gösterdi.

    "FOTOĞRAFINI ÇEKTİ TACİZ ETTİ"
    Olay, Ataşehir'de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi.

    İddiaya göre bir yolcu cep telefonuyla kadın yolcunun fotoğrafını çekerken farkedildi. Otobüstekiler kadının fotoğrafını çeken kişiye tepki gösterdi.

    "KAÇMAM BEN MÜHENDİSİM"
    Tartışma sırasında tepki gösterilen kişi, "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" dedi.

    Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı.

        ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
        Tacizciyi yakalayan yolcu, şahsın cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak "Bu fotoğraf ne, 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun" diyerek tepkisini gösterdi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
        İETT otobüsünde yan koltukta oturan E.A. (27) isimli kadının fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Muhsin B.'nin emniyet ifadesinde "Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır" dediği öğrenildi. Savcılık, şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

        'TELEFONUM BOZUK OLDUĞU İÇİN KENDİ KENDİNE FOTOĞRAF ÇEKİYOR'
        Şüpheli Muhsin B.'nin emniyetteki ifadesinde Üsküdar'dan Ataşehir'e doğru seyir halinde olan 16M kodlu İETT otobüsünde olduğunu söyledi. Cep telefonunun 10 gündür bozuk olduğunu kaydeden şüpheli Muhsin B. "Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır" ifadelerini kullandı.

        MAĞDUR KADININ AVUKAT OLDUĞU İDDİASI
        Arka koltukta oturan yolcu Serdar Ş.'nin birden kendisine "Seni sapık kadının fotoğrafını çektin" diyerek bağırmaya başladığını iddia eden şüpheli Muhsin B., fotoğrafını çektiği kadın E.A.'nın ise kendisine "Ben avukatım seni sapık" diye bağırdığını öne sürdü. E.A.'nın omzuna vurduğunu da iddia eden şüpheli ifadesini şöyle sürdürdü: "Kendisine fotoğrafı benim çekmediğimi, hatta fotoğrafın çekildiğinden haberim bile olmadığını söyledim. Yanımda olan poşetlerin yere düşmesiyle hareket etmiştim, telefonum bu esnada fotoğraf çekmiş olabilir, hatta ara ara telefonumun benim dışımda fotoğraflar çektiğini söyledim. Şahıslar daha sonra polisi aradı" Mühendis olduğunu ve bir önceki gün 24 saat mesai yaptığını iddia eden şüpheli Serdar Ş., "Bu yüzden uyuklar vaziyette ve aşırı yorgundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

        TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Serdar Ş. burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

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