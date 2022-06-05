Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi Tozaklı kavşağında 39 EY 937 plakalı B.Ö. yönetimdeki askeri minibüs, 39 DP 636 plakalı S.Ç. yönetimdeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü otomobili ile çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sürücüler ile toplamda 9 kişi yaralandı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetti.
Vali Birol Ekici yaralıları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.