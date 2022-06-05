Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Pınarhisar Halk Eğitim Müdürümüz burada şu anda o da müşahede altında aracın şoförü de burada durumları iyi. Kaza bir askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün aracı ile çarpışması sonucu olmuştur. Kazada askeri araçta hafif yaralı askerlerimiz var ancak okul müdürümüz maalesef hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.