Akıllara durgunluk veren olay! Hastane kafatası kemiklerini çöpe attı! Hastan ne yapacağını şaşırdı





HASTANE SESSİZ KALDI

İyileşmeyi beklerken doktorunun sözleri karşısında şok yaşadı! Çünkü kafatası kemiklerinin bozulduğu ve çöpe atıldığı ortaya çıktı! Psikolojisi bozulan yılmaz, yaşadığı şoku atlatamadı. Eşi İsmet Yılmaz, "Bize kemiklerin olmadığı yere plastik takacaklarını söylediler. Öğrendik ki eşimin kafatasından çıkartılan kemik bozulması sonucu çöpe atılmış. Biz de bu konuyu yargıya taşıdık. Eşimin psikolojisi bozuldu" ifadesini kullandı. Skandalın yaşandığı hastane ise olayla ilgili açıklama yapmadı.

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