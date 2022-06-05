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    Akıllara durgunluk veren olay! Hastane kafatası kemiklerini çöpe attı! Hastan ne yapacağını şaşırdı

    Tuğba Yılmaz, 2 yıl önce rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Kafatası kemiklerinin üçte biri çıkartıldı! Önceki gün hastaneye gittiğinde ise şok yaşadı! Doktoru, “Kemikler bozuldu, çöpe attık! Plastiğini takacağız” deyince soluğu mahkemede aldı.

    Kafa buldular!

    Akıllara durgunluk veren olay, Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yaşandı. Giresun Görele'de yaşayan 47 yaşındaki Tuğba Yılmaz, 2 yıl önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve beyninin hasar gördüğü anlaşıldı. Bunun üzerine acil ameliyata alındı. Bir günde üç operasyon geçirdi, kafatası kemiklerinin üçte biri çıkartıldı! Ameliyat sonrası görevliler kafası kemiklerini hastanenin buzdolabına kaldırıldığını, 3 ay sonra hastaya yeniden takılacağını açıkladı! Ancak Tuğba Yılmaz, bu ameliyat için 1 yıl beklemek zorunda kaldı. Hastaneden gelen telefon üzerine önceki gün hastaneye yattı.



    HASTANE SESSİZ KALDI
    İyileşmeyi beklerken doktorunun sözleri karşısında şok yaşadı! Çünkü kafatası kemiklerinin bozulduğu ve çöpe atıldığı ortaya çıktı! Psikolojisi bozulan yılmaz, yaşadığı şoku atlatamadı. Eşi İsmet Yılmaz, "Bize kemiklerin olmadığı yere plastik takacaklarını söylediler. Öğrendik ki eşimin kafatasından çıkartılan kemik bozulması sonucu çöpe atılmış. Biz de bu konuyu yargıya taşıdık. Eşimin psikolojisi bozuldu" ifadesini kullandı. Skandalın yaşandığı hastane ise olayla ilgili açıklama yapmadı.

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    Haberler Yaşam Akıllara durgunluk veren olay! Hastane kafatası kemiklerini çöpe attı! Hastan ne yapacağını şaşırdı
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