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    • Yaşam
    • 04.06.2022 12:42
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    • 04.06.2022 12:42
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    Adana'da trafik ışıklarında cam silip sürücülerden para isteyen 80 kişiye para cezası

    Son dakika haberi! Adana’da, kavşak ve trafik ışıklarında araçların camını silip para isteyerek sürücüleri rahatsız eden 80 kişiye, 22 bin 160 lira para cezası uygulandı. Şüphelilerden A.Ö., polis aracına bindirilirken, "4 kere hacca gittik, geldik. İnanmıyorsan dayıya sor" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Polis gözlerinin yaşına bakmadı! 80 kişiye para cezası

    Adana'da, kavşak ve trafik ışıklarında araçların camını silip para isteyerek sürücüleri rahatsız eden 80 kişiye, 22 bin 160 lira para cezası uygulandı.



    Şüphelilerden A.Ö., polis aracına bindirilirken, "4 kere hacca gittik, geldik. İnanmıyorsan dayıya sor" dedi.

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşak ve trafik ışıklarında cam silip, para isteyerek sürücülere rahatsızlık veren kişilere yönelik uygulama yaptı. Kent genelinde ana arterlerde konuşlanan 148 ekip, şüphelileri takibe aldı.

        Ekiplere yakalanan 80 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 22 bin 160 lira para cezası uygulandı.

        Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda cam silen A.Ö. de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. A.Ö., polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "4 kere hacca gittik, geldik. İnanmıyorsan dayıya sor" dedi.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Yaşam Adana'da trafik ışıklarında cam silip sürücülerden para isteyen 80 kişiye para cezası
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