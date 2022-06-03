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    Yok böyle acı! 11 yaşındaki Eşref Güneş inşaat alanındaki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti

    11 yaşındaki Eşref Güneş, inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşerek can verdi. Acılı ailesi ise inşaatta hiçbir önlem alınmamasına isyan etti. İşte sizler için derlediğimiz 3 Haziram TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    İhmalkarlığın sonu!

    İstanbul Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş, önceki akşam arkadaşları ile Eyüpsultan Merkez Mahallesi'ndeki Gümüşsuyu İlkokulu'na top oynamak için gitti. Dönüş yolundaysa evine mesafesini kısaltmak için inşaat alanının içinden geçmek istedi. İnşaat alanındayken ayağı kaydı. İnşaatın temelindeki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti. Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Amca Mehmet Güneş, "İnsan hayatı çok ucuz annesi perişan halde, ailesi perişan halde, biz de perişanız. Dün yaşayan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı yüzünden bugün yok" dedi.



    GEÇMİŞ OLSUN DEMİŞ!
    Denizli'de otomobil, kamyonet ile kafa kafaya çarpışınca tarlaya uçtu. Araçtaki Asiye (26) ve bebeği Huriye Tozgun, can verdi. Kamyonet sürücüsü 'Geçmiş olsun' diyerek kaçtı. Teslim olan katil, "Darp edilmekten korktuğum için uzaklaştım" dedi.



    ESKİ POLİS CİNNETİ
    İstanbul Pendik'te emekli polis Hamza Yasak (56), otomobiliyle eski kız arkadaşı Ayşe Varol'u (36) takip etti. Aracın içinden kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Yasak, daha sonra rezidansında silahla intihar etti.



        HIRSIZLIĞIN YÜZÜ!
        Stranger Thingsekranlara dönüş yapan Amerikalı oyuncu Winona Ryder, lüks moda markası Marc Jacobs'ın yeni çantası için kamera karşısına geçti. Bu markanın "Reklam yüzümüz olur musun?" teklifine çok şaşıran güzel oyuncu, hiç düşünmeden "Evet" dediğini açıkladı. Çünkü Ryder, 22 yıl önce Marc Jacobs'ın mağazasından hırsızlık yaparken yakalanmıştı. Winona Ryder, uzun bir süredir eski popülerliğini kaybetmişti. Şimdi bu anlaşmayla manşetlere çıktı.



        ALİ BABA'NIN ÇİFTLİĞİ!
        Bursa'nın Akpınar Köyü'nde yaşayan Ali Aydın, tarlasında çok sayıda mor renkli taşları inceletmek istedi. Bu taşların 'Mor Jade' taşı olduğu anlaşıldı. Tonu bin 600 dolar olan ve sadece bu bölgede çıktığı bilinen altı mineralin renklerinin bir karışımı olarak ortaya çıkan taşlar, kamyonlarla köylüden ucuz fiyata satın alındı ve çoğu çalındı. Ali Aydın, "Taşlarımı çaldılar. Elimde 1 ton mor taş kaldı" dedi.



        ŞANTAJA DAVA
        Oyuncu Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, "Elimde mesajların var. Vermezsen bunları yayarım" diyerek kendisinden 30 bin dolar talep eden şantajcıdan şikayetçi oldu. Özmandıracı, "Şantajcıya boyun eğmem" dedi.
        DİLEK YAMAN DEMİR



            MANGAL GİBİ YAKTI
            Ordu Fatsa'da ocak ayında Erkan Emiroğlu (38), boşandığı eşi Elvan Sözkesen'i, üzerine jel dökerek yakıp öldürmek istedi. Ardından hapse gönderildi. Dünkü duruşmada ifade veren Sözkesen, "Mangal yanıyormuş gibi beni canice izledi" dedi. Hakim sanığın tahliye talebini reddetti.



            SAKIN YAKLAŞMA
            Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, meclis toplantısında el kaldıran üye Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri, mahkemeye taşındı. Çınar, koruma kararı alınması için dava açtı. Hakim, Özcan'ın 30 gün süreyle Çınar'a yaklaşmaması, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi kararı aldı. Özcan'ın karara aykırı hareket etmesi durumunda, 10 güne kadar hapis cezasına çarptırılacağı vurgulandı.



            21 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 20 milyon 938 bin lira devretti. 5 bilenler 72 bin 567'şer lira, 4 bilenler 648'er lira, 3 bilenler 35'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                ÇELİK KIZ EDA
                Ankara'da beyin felci (SP) hastası Eda Çelik, hayata sarıldı. Her gün spor yaptı. Bir yılın ardından desteksiz ayağa kalktı. Koşmaya, tenis oynamaya başladı. Herkesi şaşırttı.



                @KASYA! OPERASYONU
                New York polisi, lüks mağazaları soyup eBay üzerinden satan 41 kişilik çeteyi çökertti. Türk kızı Akasya Yaşaroğlu (26) da gözaltına alınarak sorguya çekildi. Baskında 3.8 milyon dolarlık lüks ürün ile 300 bin dolar para da ele geçirildi.

                HIZ SINIRI 140 KM
                İçişleri Bakanlığı, açıkladı: 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda hız sınırı 120'den 130 ve 140 kilometreye yükseltildi.

                ÇÜRÜK YUMURTA
                Yumurta fiyatları her geçen gün zamlandı. Rekabet Kurumu, 25 şirket ve üretici birliğine soruşturma açtı.

                SELASI KATİLDEN
                Çorlu'da Metin K, gece kavga ettiği Ercan Öztürk'ü öldürdü. Son nefesine kadar başında oturup sela okudu.

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                Etnospor
                Haberler Yaşam Yok böyle acı! 11 yaşındaki Eşref Güneş inşaat alanındaki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti
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