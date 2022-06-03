Yok böyle acı! 11 yaşındaki Eşref Güneş inşaat alanındaki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti





ALİ BABA'NIN ÇİFTLİĞİ!

Bursa'nın Akpınar Köyü'nde yaşayan Ali Aydın, tarlasında çok sayıda mor renkli taşları inceletmek istedi. Bu taşların 'Mor Jade' taşı olduğu anlaşıldı. Tonu bin 600 dolar olan ve sadece bu bölgede çıktığı bilinen altı mineralin renklerinin bir karışımı olarak ortaya çıkan taşlar, kamyonlarla köylüden ucuz fiyata satın alındı ve çoğu çalındı. Ali Aydın, "Taşlarımı çaldılar. Elimde 1 ton mor taş kaldı" dedi.