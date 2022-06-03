Yok böyle acı! 11 yaşındaki Eşref Güneş inşaat alanındaki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş, önceki akşam arkadaşları ile Eyüpsultan Merkez Mahallesi'ndeki Gümüşsuyu İlkokulu'na top oynamak için gitti. Dönüş yolundaysa evine mesafesini kısaltmak için inşaat alanının içinden geçmek istedi. İnşaat alanındayken ayağı kaydı. İnşaatın temelindeki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti. Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Amca Mehmet Güneş, "İnsan hayatı çok ucuz annesi perişan halde, ailesi perişan halde, biz de perişanız. Dün yaşayan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı yüzünden bugün yok" dedi.
GEÇMİŞ OLSUN DEMİŞ!
Denizli'de otomobil, kamyonet ile kafa kafaya çarpışınca tarlaya uçtu. Araçtaki Asiye (26) ve bebeği Huriye Tozgun, can verdi. Kamyonet sürücüsü 'Geçmiş olsun' diyerek kaçtı. Teslim olan katil, "Darp edilmekten korktuğum için uzaklaştım" dedi.
ESKİ POLİS CİNNETİ
İstanbul Pendik'te emekli polis Hamza Yasak (56), otomobiliyle eski kız arkadaşı Ayşe Varol'u (36) takip etti. Aracın içinden kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Yasak, daha sonra rezidansında silahla intihar etti.