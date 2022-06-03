İstanbul'da TEM otoyolu üzerinde durdurulan TIR'ın kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı. Edirne'den Avrupa'ya gitmek için TIR şoförü P.Z.S. ile anlaştıkları ancak şoförün göçmenleri İstanbul'a bıraktığı ortaya çıktı.
TIR ile İstanbul'a kaçak göçmen getirildiği yönünde ihbarı değerlendiren polis, TIR'ı Esenyurt TEM otoyolu üzerinde durdurdu. TIR'ın kasasından 70'i Suriye, 10'u Irak ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 81 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Bulgaristan uyruklu TIR şoförü P.Z.S. (61) ise gözaltına alındı.
Göçmenler ifadelerinde P.Z.S. ile Edirne'den Avrupa'ya geçmek için anlaştıklarını, İstanbul'a neden geldiklerini bilmediklerini söyledi. Polis yaptığı araştırmalarda P.Z.S.'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerle para karşılığı anlaştığını ancak göçmenleri Avrupa yerine İstanbul'a getirdiğini tespit etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Yaşam
- 03.06.2022 15:27
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- Son Güncelleme:
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- 03.06.2022 15:27
Esenyurt'ta kaçak göçmen operasyonu! 70'i birden yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta emniyet güçlerinin TEM'de durdurduğu TIR'ın kasasında 70 göçmen yakalandı. Göçmenlerin para karşılığı Avrupa'ya kaçmak için anlaştıkları ancak Edirne'den İstanbul'a getirildikleri öğrenildi.
İstanbul'da TEM otoyolu üzerinde durdurulan TIR'ın kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı. Edirne'den Avrupa'ya gitmek için TIR şoförü P.Z.S. ile anlaştıkları ancak şoförün göçmenleri İstanbul'a bıraktığı ortaya çıktı.