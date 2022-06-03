Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.06.2022 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2022 12:21
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan’ın havadaki elini sıkmaya çalışan Şevval Gökçukur A Haber’e konuştu: "Elini öpüp fotoğrafı vermek isterim!"

    İstanbul'un fethi kutlamalarında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında 13 yaşındaki Şevval Gökçukur'un telefonundaki kamera üzerinden tokalaşmaya çalışması yüzleri güldürdü. Başkan Erdoğan için portre çizimi de yapan Şevval, şimdi o resmi teslim etmek istiyor.

    takvim.com.tr
    Elini öpüp fotoğrafı vermek isterim!

    Bir eliyle telefonunu tuttu, diğer eliyle kameradan Başkan Erdoğan'ın elini sıkmaya çalıştı. A Haber konuşan 13 yaşındaki Şevval Gökçukur, "Sanki gerçekten tokalaşıyormuşum gibi oldu." dedi.


    Şevval Gökçukur geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'ndaki fetih programına katıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında Şevval sanal tokalaşma yaptı ve o görüntüler herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.



    Şevval Gökçukur, "Ben öncelikle ekranda kendime bakıyordum sonra birazcık eli öyle kaldı. Dedim "Acaba yapsam nasıl olur?" çok hevesim de vardı. Elimi uzattım, uzattığımda böyle bir görüntü ortaya çıktı. İçimden gelerek yaptım." diye konuştu.


    Şevval'in annesi Seher Gökçukur, "Onu orada izlerken zaten gözlerim doldu. Babasına bakarak 'Şevval utangaç ama orada hep bir fırsat yakalamaya çalışıyor.' dedim." ifadelerini kullandı.


        Şevval, Başkan Erdoğan'a hediye etmek için, onun portresini hazırladı. Ancak kalabalıktan dolayı teslim edemedi.

        Şevval Gökçukur, "Fotoğrafı gece çizmiştim aklıma gelmişti. Yetiştiririm, yetiştiremem diye çok telaşlanıyordum ama yetiştirdim. Oraya gittiğimde vermek isterdim ama biraz aksilikler oldu. Cumhurbaşkanımızı görmek isterim. Elini öpüp fotoğrafı vermek isterim. Konuşmak, sohbet etmek isterim. Onu çok seviyorum." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Yaşam Başkan Erdoğan’ın havadaki elini sıkmaya çalışan Şevval Gökçukur A Haber’e konuştu: "Elini öpüp fotoğrafı vermek isterim!"
            SON DAKİKA