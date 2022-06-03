Başkan Erdoğan’ın havadaki elini sıkmaya çalışan Şevval Gökçukur A Haber’e konuştu: "Elini öpüp fotoğrafı vermek isterim!"

Bir eliyle telefonunu tuttu, diğer eliyle kameradan Başkan Erdoğan'ın elini sıkmaya çalıştı. A Haber konuşan 13 yaşındaki Şevval Gökçukur, "Sanki gerçekten tokalaşıyormuşum gibi oldu." dedi.
Şevval Gökçukur geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'ndaki fetih programına katıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında Şevval sanal tokalaşma yaptı ve o görüntüler herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Şevval Gökçukur, "Ben öncelikle ekranda kendime bakıyordum sonra birazcık eli öyle kaldı. Dedim "Acaba yapsam nasıl olur?" çok hevesim de vardı. Elimi uzattım, uzattığımda böyle bir görüntü ortaya çıktı. İçimden gelerek yaptım." diye konuştu.
Şevval'in annesi Seher Gökçukur, "Onu orada izlerken zaten gözlerim doldu. Babasına bakarak 'Şevval utangaç ama orada hep bir fırsat yakalamaya çalışıyor.' dedim." ifadelerini kullandı.