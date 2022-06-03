Başkan Erdoğan’ın havadaki elini sıkmaya çalışan Şevval Gökçukur A Haber’e konuştu: "Elini öpüp fotoğrafı vermek isterim!"





Şevval Gökçukur, "Ben öncelikle ekranda kendime bakıyordum sonra birazcık eli öyle kaldı. Dedim "Acaba yapsam nasıl olur?" çok hevesim de vardı. Elimi uzattım, uzattığımda böyle bir görüntü ortaya çıktı. İçimden gelerek yaptım." diye konuştu.