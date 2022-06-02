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    Manisa'da bunalıma giren baba evi ateşe verdi! Kendi öldü eşi ve çocukları ise yaralı

    Bunalıma giren baba İbrahim Sancar, cinnet geçirdi. Evi ateşe verdi. Sancar, hayatını kaybetti. Eşi ve iki çocuğu ağır yaralandı. Alevler, diğer binalara sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale geldi. İçinden ise dram çıktı.

    En baba vahşet!

    Manisa Kula'da çiftçilik yapan İbrahim Sancar (37), girdiği bunalım sonucu dün sabah kolonya dökerek 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe verdi. Alevler, kısa sürede bütün evi sardı. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da içeride kalan İbrahim, eşi Zeliha (39), çocukları K. (6) ve F.'nin (3) kurtarılması için büyük çaba sarf etti.

    Ağır yaralanan aile üyeleri, çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen İbrahim Sancar, kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren anne ve iki çocuğu hastanelerde tedavi altına alındı. Alevler, itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Çatısı da yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.

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    Haberler Yaşam Manisa'da bunalıma giren baba evi ateşe verdi! Kendi öldü eşi ve çocukları ise yaralı
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