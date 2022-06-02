Bir annenin yardım çığlığı! Anlattıkları kan dondurdu: Tecavüz, dayak, dilendirme ve bebeğini kaybetme

"UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

Davut B. ve babası Ayhan B. hakkında polise şikayet başvurusu yaptığını söyleyen Göçmüş, "Kızım eve dönünce birlikte yaşamaya başladık. Geçen Pazar günü dişi çok ağrıdığı için kliniğe, ardından ilacını almak için eczaneye gitti. Ben de yakındaki bir düğüne gitmek üzere yanından ayrıldım.