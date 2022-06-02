Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.06.2022 12:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2022 12:15
    ABONE OL

    Bir annenin yardım çığlığı! Anlattıkları kan dondurdu: Tecavüz, dayak, dilendirme ve bebeğini kaybetme

    Avcılar'da geçen yıl kaçırıldıktan sonra eve dönüp şikayette bulunan Cansu Göçmüş (17),  bir kez daha kaçırıldığı öne sürüldü. Anne Nuray Göçmüş, "Bu kişiler hakkında uzaklaştırma kararı almıştık. Görenler var aynı kişiler kızımı zorla arabaya bindirip kaçırmışlar. 18 yaşından küçük, lütfen bulun kızımı" dedi. Anne Nuray Göçmüş, bir önceki kaçırılma olayından sonra kızının kendsine tecavüz edildiğini zorla dilendirildiğini ve dövüldüğü için bebeğini kaybettiğini anlattığını söyledi.

    Her satırı kan donduran olay! Tecavüz...

    Yeşilkent Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar evinden zorla kaçırıldığı iddia edilen Cansu Göçmüş'ün annesi Nuray Göçmüş, kızının geçen yıl da Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından kaçırılarak, alıkonulduğunu iddia etti.

    "CİNSEL İLİŞKİYE ZORLAYIP HAMİLE BIRAKTI, DÖVÜLDÜ, BEBEĞİNİ KAYBETTİ"
    Kızına gelinlik giydirip evlenmiş gibi gösterildiğini, düğün davetiyesi bile bastırıldığını anlatan Nuray Göçmüş, "Kızımın bulunması için polise başvurunca Cansu eve dönmüştü.

    Bana Davut B.'nin kendisi ile rızası olmadan ilişkiye girdiğini, hamile bıraktığını, zorla dilendirildiğini, sürekli tehdit edildiğini ve gördüğü şiddet nedeniyle düşüp bebeğini kaybettiğini anlattı" dedi.

        "UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"
        Davut B. ve babası Ayhan B. hakkında polise şikayet başvurusu yaptığını söyleyen Göçmüş, "Kızım eve dönünce birlikte yaşamaya başladık. Geçen Pazar günü dişi çok ağrıdığı için kliniğe, ardından ilacını almak için eczaneye gitti. Ben de yakındaki bir düğüne gitmek üzere yanından ayrıldım.

        Görenler var, Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından zorla bir arabaya bindirilerek götürülmüş. Kızımın yanına yaklaşmaması için savcılıktan karar aldırmıştık. Hakim ve savcılarımızdan rica ediyorum, 18 yaşından küçük kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Yaşam Bir annenin yardım çığlığı! Anlattıkları kan dondurdu: Tecavüz, dayak, dilendirme ve bebeğini kaybetme
            SON DAKİKA