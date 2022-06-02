Bir annenin yardım çığlığı! Anlattıkları kan dondurdu: Tecavüz, dayak, dilendirme ve bebeğini kaybetme

Yeşilkent Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar evinden zorla kaçırıldığı iddia edilen Cansu Göçmüş'ün annesi Nuray Göçmüş, kızının geçen yıl da Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından kaçırılarak, alıkonulduğunu iddia etti.
"CİNSEL İLİŞKİYE ZORLAYIP HAMİLE BIRAKTI, DÖVÜLDÜ, BEBEĞİNİ KAYBETTİ"
Kızına gelinlik giydirip evlenmiş gibi gösterildiğini, düğün davetiyesi bile bastırıldığını anlatan Nuray Göçmüş, "Kızımın bulunması için polise başvurunca Cansu eve dönmüştü.
Bana Davut B.'nin kendisi ile rızası olmadan ilişkiye girdiğini, hamile bıraktığını, zorla dilendirildiğini, sürekli tehdit edildiğini ve gördüğü şiddet nedeniyle düşüp bebeğini kaybettiğini anlattı" dedi.