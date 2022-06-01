Sosyal medyada tehlikeli akım! Ölüme meydan okuyorlar





TEHLİKELİ AKIM

Kanallarda tehlikeye aldırış etmeden yüzen gençler arasında, sosyal medyada meydan okuma akımı başladı. Adanalı ve Tarsuslu gençler, sulama kanallarına tehlikeli bir şekilde atlayış yaparak çektikleri video ile birbirlerine ölümüne meydan okuyor. Videolarda gençler, 'Ölümüne meydan okuyorum, ölümüne yüzelim', 'Gelin buradan atlayın da görelim', 'Ben suyun ayarlarıyla oynayan adamım', 'Kendine güvenen varsa boğmacasına yüzelim', '3 metrelik boyunla sana Tarsus'u yedirmeyiz', 'Ben bu dünyaya bir kez geldim, bir daha rüşvet verseler gelmem', 'Her dakika sahnedeyiz', 'Adana ile başa çıkamazsınız', 'Gelin buralarda yüzün' gibi ifadeler kullanarak bu tehlikeli durumu sürdürüyor. Bazı gençler ise videolarda kanalda yüzerken birbirlerini şaka amaçlı suya batırıp çıkarıyor.