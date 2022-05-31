Ümraniye'de dehşet anları! Bıçağı boğazına dayadı engel olmak isteyenlere saldırdı





"POLİSLERE BİLE BIÇAK ÇEKTİ"

Yaşanan olay esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüme gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.

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