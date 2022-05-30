Kovid nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu'ndan duygulandıran paylaşım

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu ise Erdoğan ve Bakan Koca'ya, "Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakkettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" sözleriyle şükranlarını iletti.



Bakan Koca'nın önceki gün toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamasının ardından Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabında, "Baba… Rahat uyu bitti" notuyla babasının fotoğrafını paylaştı.