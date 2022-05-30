Kovid nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu'ndan duygulandıran paylaşım

Türkiye'deki ilk vakalara bakan İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, bu sırada Kovid-19'a yakalandı. Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan 2020'de hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, ailesi ve meslektaşları tarafından hiç unutulmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıkladı.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu ise Erdoğan ve Bakan Koca'ya, "Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakkettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" sözleriyle şükranlarını iletti.
Bakan Koca'nın önceki gün toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamasının ardından Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabında, "Baba… Rahat uyu bitti" notuyla babasının fotoğrafını paylaştı.