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    • Yaşam
    • 30.05.2022 11:36
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    • 30.05.2022 11:36
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    Kovid nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu'ndan duygulandıran paylaşım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamasının ardından, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabında, “Baba… Rahat uyu bitti” notuyla babasının fotoğrafını paylaştı.

    Taşçıoğlu’ndan duygulandıran paylaşım

    Türkiye'deki ilk vakalara bakan İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, bu sırada Kovid-19'a yakalandı. Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan 2020'de hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, ailesi ve meslektaşları tarafından hiç unutulmadı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıkladı.

    Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu ise Erdoğan ve Bakan Koca'ya, "Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakkettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" sözleriyle şükranlarını iletti.

    Bakan Koca'nın önceki gün toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamasının ardından Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabında, "Baba… Rahat uyu bitti" notuyla babasının fotoğrafını paylaştı.


        "YOL MASKESİZ DAHA KISA!"
        Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan maske takma zorunluluğu, 26 Nisan 2022'de açıklanan Bilim Kurulu kararının ardından toplu taşıma ve hastaneler haricinde tüm alanlarda kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında seyretmesiyle maske kullanımının toplu taşımada da zorunlu olmayacağını dile söylemişti. Bakan Koca, 29 Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Yaşam Kovid nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu'ndan duygulandıran paylaşım
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