Türkiye Kartal’daki toplu intiharı konuşmuştu! Cemre Bilmez’in ölümü hakkında flaş gelişme!

Bir okulda memur olarak çalışan Cemre Bilmez, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mehmet Bilal M. ve arkadaşı Yusuf İslam B. ile birlikte yaşadığı İstanbul Kartal'daki eve gelmişti. Ertesi gün sabah saatlerinde polisi arayarak ihbarda bulunan Yusuf İslam B, arkadaşlarının intihar ettiğini söylemiş, olay yerine giden polis Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ağır yaralı olan Mehmet Bilal M. ise hastaneye kaldırılmıştı.

SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polisin evde yaptığı aramada 3 adet intihar mektubu bulunurken Yusuf Bilal B. gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli Yusuf İslam B., Savcılık tarafından 'Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yusuf İslam B. hakkında yurt dışına çıkamama ve haftanın belirli günleri imza atma şartlarıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.