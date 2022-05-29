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    • Yaşam
    • 29.05.2022 17:28
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    • 29.05.2022 17:28
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    Son dakika: Afyonkarahisar’da feci kaza! 2'si ağır 27 yaralı

    Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Yaralanan yolculardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Afyonkarahisar’da feci kaza! 2’si ağır 27 yaralı

    Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tevfik D. idaresindeki 61 S 1996 plakalı yolcu otobüsü sabaha karşı sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

    Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan 27 yolcuyu Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir'deki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 2 yolcunun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Kaza sonrası jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Afyonkarahisar’da feci kaza! 2'si ağır 27 yaralı
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