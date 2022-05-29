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    Motosiklet kazasında yatalak olan kızı için feryat eden anneyi The Sun'da paylaştı

    Motosiklet kazasında yatalak olan kızının fotoğraflarını paylaşan anneyi, The Sun haber yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ana feryadı İngilizler duydu

    niversite araştırma görevlisi Dilara Aldanoğlu (24), bindiği motosiklete otomobil sürücüsü İsa E'nin çarpması sonucu meydana gelen kazada kafasının yarısını kaybetti. Yatağa bağımlı hale geldi. Otomobil sürücüsü İsa E.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



    Anne Yasemin Aldanoğlu, "Tutuklu yargılansaydı belki içimdeki yangın soğurdu" dedi. İngilizler, bu feryadı duyup The Sun annenin paylaştığı fotoğraflarla birlikte haberi verdi. Yapılan yorumlarda, "Sürücünün dışarıda gezmesi ilginç" denildi.



    TEMEL MESELE UYUŞTURUCU
    Bursa'da kasap dükkanı işleten Serkan Temel, iş yerinde cinayete kurban gitti. Polisler, katil zanlısının baba Recep Temel olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan evlat katili, "Oğlumu iş yerinde uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi.



        İKİNCİ KEZ KANDIRILDI
        Bartın'da Hacer Bulut (80) adlı kadın, 2021'de telefon dolandırıcılarının hedefi olmasının ardından 2'nci kez dolandırıldı. İlk sefer dolandırıcılara ziynet eşyalarını kaptıran yaşlı kadın, bu kez 99 bin TL parasını uyanıkların hesabına aktardı. Olayın şüphelileri S.Ç., Mustafa K ve Şahabettin A. yakalanarak gözaltına alındı.



        YIKILIYOR!
        Kahramanmaraş'taki İl Özel İdare Binası, mimarisiyle herkesi şoke etti! Google bile 'dünyanın en saçma binası' olarak onu gösterdi! Ünü sınırları aşan bina için yıkım kararı verildi. Şimdiye kadar yıkımın yüzde 70'i gerçekleşti. Sorunsuz gerçekleşen yıkım nedeniyle dün bina önünde kurban bile kesildi!



        ELİMİZE SAĞLIK
        Samsun'da Erva Kaya, geçtiğimiz ay yemek borusu olmadan dünyaya geldi. Doktorlar, önceki gün yaptıkları operasyonda 3 santimetre olan yemek borusunu, 15 santimetreye çıkartarak bir ilki gerçekleştirdi. Çocuk Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, "Bu hastalık ciddi bir sorun. Ameliyat yapılmazsa yaşama şansı olmayan hastalıktır. Binde bir ihtimalle karşımıza çıkıyor" dedi.



            'AB' NE YAPTIN!
            İtalya'nın yüksek tirajlı gazetesi Corriere della Sera, "Davos'ta ilginç gelişmeler yaşandığını" bildirdi. Habere göre; İngiltere Başbakanı Johnson, Avrupa'daki kartları bozma amacı taşıyan bir girişimle sahaya girdi. AB'ye alternatif olarak yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak sistemi önerdi. Bu ittifak Rusya'ya karşı yeni bir Avrupa Birliği olarak lanse edildi. Avrupa Milletler Topluluğu'nda (AMT), Türkiye, Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya, Çekya, Slovakya, Romanya, Portekiz, Slovenya ve Litvanya gibi 25 ülkenin olacağı kaydedildi.



            'KIZ'DIRAN TACİZ
            İstanbul'da özel bir okulda iddiaya göre kadın beden eğitimi öğretmeni S.İ., lise son sınıftaki kız öğrencini taciz etti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben sadece kadınlara ilgili duymuyorum, zamanında erkek arkadaşım da oldu" dedi. Hakim, şüpheli öğretmenin kız öğrencisine 100 metreden fazla yaklaşamamasına karar verdi.
            Seda Nur GÜNAYDIN



            CAM FACİASI
            Bilecik'te Eymen Özçürk, 5. kattaki evlerinin penceresine yaslandı. Cam kırılınca yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı.



                ÇİFTE GURUR
                Türkiye, Avrupa Karate Şampiyonası'nda çifte mutluluk yaşadı. Eda Eltemur ile kardeşi Erman altın madalyayı kaptı.



                72 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 72 milyon 273 bin 681 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 20 milyon 834 bin 980 lira, 4 bilenler bin 960'ar lira, 3 bilenler 128'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                KÜREKLİ VAHŞET
                Çanakkale Biga'da mevsimsel işçi evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, beraber çalıştığı 3 çocuk annesi akrabası Türkan Demir'le tartıştı. Elalmış, çiftlikteki kürekle talihsiz kadını kafasına defalarca vurarak öldürdü. Daha sonra da gözlerini yuvasından çıkarttı. Gözaltına alınan katil, Hakkı Elalmış tutuklandı.

                MASKESİZ GÜNLER ÇOK YAKINDA
                Türkiye'de dün 138 bin 752 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 966 kişiye tanı konuldu. 3 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün ve dünkü vakaların binin altında gelmesinin ardından maske yasağının kalkmasına sadece 1 gün kaldı.

                PARK ŞU iŞE
                İstanbul'da Seda Kasumova, aracını park etti. Kilitlemedi. Hırsızlar içinde 200 bin TL olan çantasını çalıp firar etti.

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                Haberler Yaşam Motosiklet kazasında yatalak olan kızı için feryat eden anneyi The Sun'da paylaştı
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