Motosiklet kazasında yatalak olan kızı için feryat eden anneyi The Sun'da paylaştı





KÜREKLİ VAHŞET

Çanakkale Biga'da mevsimsel işçi evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, beraber çalıştığı 3 çocuk annesi akrabası Türkan Demir'le tartıştı. Elalmış, çiftlikteki kürekle talihsiz kadını kafasına defalarca vurarak öldürdü. Daha sonra da gözlerini yuvasından çıkarttı. Gözaltına alınan katil, Hakkı Elalmış tutuklandı.



MASKESİZ GÜNLER ÇOK YAKINDA

Türkiye'de dün 138 bin 752 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 966 kişiye tanı konuldu. 3 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün ve dünkü vakaların binin altında gelmesinin ardından maske yasağının kalkmasına sadece 1 gün kaldı.



PARK ŞU iŞE

İstanbul'da Seda Kasumova, aracını park etti. Kilitlemedi. Hırsızlar içinde 200 bin TL olan çantasını çalıp firar etti.

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