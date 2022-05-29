Motosiklet kazasında yatalak olan kızı için feryat eden anneyi The Sun'da paylaştı

niversite araştırma görevlisi Dilara Aldanoğlu (24), bindiği motosiklete otomobil sürücüsü İsa E'nin çarpması sonucu meydana gelen kazada kafasının yarısını kaybetti. Yatağa bağımlı hale geldi. Otomobil sürücüsü İsa E.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Anne Yasemin Aldanoğlu, "Tutuklu yargılansaydı belki içimdeki yangın soğurdu" dedi. İngilizler, bu feryadı duyup The Sun annenin paylaştığı fotoğraflarla birlikte haberi verdi. Yapılan yorumlarda, "Sürücünün dışarıda gezmesi ilginç" denildi.
TEMEL MESELE UYUŞTURUCU
Bursa'da kasap dükkanı işleten Serkan Temel, iş yerinde cinayete kurban gitti. Polisler, katil zanlısının baba Recep Temel olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan evlat katili, "Oğlumu iş yerinde uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi.