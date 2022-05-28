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    Thodex ve Vebit Coin’den sonra Türkiye’de kripto para borsasında yeni bir skandal!

    Binlerce vatandaşı mağdur eden Thodex ve Vebit Coin’den sonra Türkiye’de kripto para borsasında yeni bir skandal yaşandı. 250 milyon TL’den fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova hakkında yüzlerce şikayet var. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kripto vurgunu

    Thodex, ardından Vebitcoin ve şimdi de Bitexnova... 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova borsasından alım satım yapılamıyor. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olarak değiştirmesi kullanıcılar tarafından korkuya neden oldu. Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayette bulunan yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor.



    GERİ DÖN YURDAGÜL
    Bursa'da 16 yaşındaki Yurdagül Kopar, Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına geldi. Ziyaretini tamamladıktan sonra geri dönme kararı aldı. Bursa'ya dönmek için Eskişehir Otogarı'ndan otobüse binen genç kız, seyir halindeyken Tepebaşı'nda otobüsten indi. Yaklaşık 3 gündür haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlatıldı.



    NAFAKANLAR BASTI
    Adana'da Abtullah Akçin (55), 2011'de 30 yıllık eşi Fadime Akçin'den boşandı! Eski eşi ve 2 çocuğu için 4 bin 626 lira nafaka ödemeye başladı. Emekli maaşı 4 bin 672 lira olan Akçin, 'Cebimde 25 lira kalıyor' diyerek isyan bayrağını açtı. "İlk zamanlar 300 lira ödüyordum. Şimdi 4 bin lirayı geçti. 2011-2017 yılı arasındaki birikmiş nafakanın icrasını da ödüyorum. Bu ay elimde hiç para kalmadı. Benim gibi birçok mağdur var. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" ifadesini kullandı.



        'DEEP'RESYON
        Dünya, oyuncu Amber Heard'ün, Hollywood yıldızı eski eşi Johnny Depp'e açtığı iftira davasına kilitlendi. İkilinin hayranları da sosyal medyadan birbirine girdi! Heard, eski eşinin hayranları tarafından tehdit edildiğini söyledi. "Beni öldürmek istiyorlar, bebeğimi mikrodalgaya atmak istediklerini söylüyorlar" dedi. Öte yandan iki tarafın avukatları dün jüriye son savunmalarını verdi! Mahkeme, önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak.



        REKORLUK BAŞARI
        Antalya'da yaşayan Cansu Sara Takmaz (13), henüz 5 yaşındayken keman eğitimi almaya başladı. Başarı basamaklarını hızla tırmandı. Katıldığı uluslararası yarışmalarda ödülleri topladı. Geçen yıl son 6 ayda 1 tam puan, 10 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük kazandı. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandı.



        YÜREK DAYANMAZ
        ABD Teksas'ta 18 yaşındaki Salvador Ramos, silahla okulunu bastı. 19'u öğrenci, 2'si öğretmen 21 kişiyi hayattan kopardı. Saldırıda can veren öğretmenlerden Irma Garcia eşi Joe, yaşadığı acıya dayanamadı. Olaydan iki gün sonra kalp krizi geçiren talihsiz adam, kurtarılamadı.



            BOMBA İDDİA
            Gaziantep, önceki gün yürekleri ağıza getiren saldırı girişimiyle sarsıldı! Emniyet Müdürlüğü kapısına giden bir şüpheli, 'Üzerimde bomba var' diye bağırdı. Yaralı olarak etkisiz hale getirilen ve isminin Ümit Koçyiğit olduğu öğrenilen şüpheli, suç makinesi çıktı! 20 suçtan kaydı olan Koçyiğit'in bomba süsü vermek için üzerine kablo bağladığı ortaya çıktı. Eşinden boşanan şüpheli daha önce psikolojik tedavi de görmüş...



            NAMUS KURŞUNU
            Adana'da 3 gün önce 22 yaşındaki M.Ç, sokak ortasında tartıştığı E.E'yi (28) bacağından, patronu O.K'yı (30) de ayağından tabancayla yaraladı. M.Ç, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. İfadesinde, "Mahalleden ağabeyime namussuzluk yaptığı için E.E'yi vurdum" diyen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç'nın Adana'da çekilen ve sosyal medyada yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığı belirlendi.



            YİNE KÖPEK YİNE KABUS
            Bingöl'de 7 yaşındaki Mustafa Yalçın, evlerinin önünde oyun oynuyordu. Bu sırada bahçeye giren sahipsiz 4 köpeğin saldırısıyla şok oldu. Köpeklerin kalçasından ve bacaklarından ısırdığı çocuk, sokaktan geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Yalçın, hastaneye kaldırıldı.



                AH BE DEFNE!
                Antalya'da öğretmen Derya Akgül'ün (37) kullandığı otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Su tahliye kanalına uçtu. Anne ile kızı Defne Akgül (7), can verdi. Küçük kızdan geriye 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda belediye başkanının koltuğuna oturduğu ve ilk talimatı her mahalleye 3 park yapılması olan görüntüleri kaldı.



                GÜNDOĞDU'YU KAYBETTİK
                İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi ve deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu (75), önceki gün özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak fenalaştı. Müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



                MERVENUR'UN KATİLİNE AĞIR MÜEBBET
                Antalya'da 4.5 ay boyuncu kayıp olarak aranan Mervenur Polat'ın (20) 1.5 yıl önce binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Polat'ı iple boğduğu ortaya çıkan Cüneyt Akyol'un ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.



                    BİR MİLYON DEVRETTİ
                    10 bilen çıkmayınca bir milyon 42 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 709'ar lira, 8 bilenler 261'er lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                    AL SENA CEZA!
                    İstanbul'da avukat Arzu Sena Topuz, staj yaptı. Büro sahibi avukat Sezgin K.'nın tacizine uğradı. Genç kadın soluğu adliyede aldı. Zanlı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

                    VAKA SAYISI BİNİN ALTINDA
                    Türkiye'de dün 134 bin 252 Covid- 19 testi yapıldı. 940 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise bin 237 oldu.

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                    Haberler Yaşam Thodex ve Vebit Coin’den sonra Türkiye’de kripto para borsasında yeni bir skandal!
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