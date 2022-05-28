Thodex ve Vebit Coin’den sonra Türkiye’de kripto para borsasında yeni bir skandal!

Thodex, ardından Vebitcoin ve şimdi de Bitexnova... 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova borsasından alım satım yapılamıyor. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olarak değiştirmesi kullanıcılar tarafından korkuya neden oldu. Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayette bulunan yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor.
GERİ DÖN YURDAGÜL
Bursa'da 16 yaşındaki Yurdagül Kopar, Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına geldi. Ziyaretini tamamladıktan sonra geri dönme kararı aldı. Bursa'ya dönmek için Eskişehir Otogarı'ndan otobüse binen genç kız, seyir halindeyken Tepebaşı'nda otobüsten indi. Yaklaşık 3 gündür haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlatıldı.
NAFAKANLAR BASTI
Adana'da Abtullah Akçin (55), 2011'de 30 yıllık eşi Fadime Akçin'den boşandı! Eski eşi ve 2 çocuğu için 4 bin 626 lira nafaka ödemeye başladı. Emekli maaşı 4 bin 672 lira olan Akçin, 'Cebimde 25 lira kalıyor' diyerek isyan bayrağını açtı. "İlk zamanlar 300 lira ödüyordum. Şimdi 4 bin lirayı geçti. 2011-2017 yılı arasındaki birikmiş nafakanın icrasını da ödüyorum. Bu ay elimde hiç para kalmadı. Benim gibi birçok mağdur var. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" ifadesini kullandı.