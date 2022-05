Thodex ve Vebit Coin’den sonra Türkiye’de kripto para borsasında yeni bir skandal!

AH BE DEFNE!

Antalya'da öğretmen Derya Akgül'ün (37) kullandığı otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Su tahliye kanalına uçtu. Anne ile kızı Defne Akgül (7), can verdi. Küçük kızdan geriye 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda belediye başkanının koltuğuna oturduğu ve ilk talimatı her mahalleye 3 park yapılması olan görüntüleri kaldı.