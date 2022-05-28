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    • Yaşam
    • 29.05.2022 06:49
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    • 29.05.2022 06:49
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    Bursa'da göçük altında kalan işçi 8 saat sonra kurtarıldı

    Bursa'da dün akşam 18.30 sıralarında boru hattı çalışmalarında göçük yaşandı. Yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan 24 yaşındaki işçi, 8 saatlik yoğun çalışmanın ardından kurtarıldı. Sol bacağında parçalı kırık olduğu tespit edilen işçi hastaneye kaldırıldı.

    Göçük altında kalan işçi 8 saat sonra kurtarıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalan işçi Seyithan Elinç (24), 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Altyapı boru hattı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması sonucu işçi Seyithan Elinç, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yol üzerinde açılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan Seyithan Elinç'i kurtarmak için seferber oldu. Mesai arkadaşları kurtarma çalışması sırasında Elinç'i bir an olsun yalnız bırakmayarak, destek ve moral vermeye çalıştı.

    8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI
    Seyithan Elinç'i kurtarmak için harekete geçen 100 kişilik ekip, öncelikle olası bir başka göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Elinç'in toprak altından zarar görmeden çıkartılması için titiz bir çalışma başlatıldı. 5 iş makinesi ve 5 oksijen tüpünün kullanıldığı 8 saatlik çalışma sonucu işçi, bulunduğu yerden kurtarılıp göçükten çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi Seyithan Elinç İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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    Haberler Yaşam Bursa'da göçük altında kalan işçi 8 saat sonra kurtarıldı
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