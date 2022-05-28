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    • Yaşam
    • 28.05.2022 06:59
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    • 28.05.2022 06:59
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    21 yıllık "kuyudaki ceset" sırrı çözüldü! Ayşe Kavak'ın kemikleri bulundu

    Son dakika haberi! Hollywood filmlerine konu olacak "Kuyudaki ceset" söylentisi, aydınlatıldı. Kuyuda bulunan kemiklerin, 21 yıl önce kaybolan kadına ait olduğu ortaya çıktı. Kaybolduğunda 47 yaşında olan 7 çocuk annesi kadının bilezikleri için öldürüldüğü düşünülüyor.

    21 yıllık kuyudaki ceset sırrı çözüldü!

    Filmlere konu olacak "Kuyudaki ceset" söylentisi, aydınlatıldı. Son zamanlarda Kayseri'de Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda insana ait kemikler olduğu söylentileri üzerine gazete muhabiri harekete geçip araştırma yaptı, konuyu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e iletti.

    7 ÇOCUK ANNESİ KADININ BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
    Çiçek'in talimatıyla özel ekip kuruldu. 8 metre derinliğindeki kuyuya inildi. Kuyudan insana ait kemik parçaları ve çanta çıktı. Çantadan çıkan kimlikte cesedin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. Kaybolduğunda 47 yaşında olan 7 çocuk annesi kadının bilezikleri için öldürüldüğü düşünülüyor.

    BİLEZİKLERİ İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?
    Kayseri'nin Yılanlı Dağı'nda son günlerde kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan muhabir, kuyunun bulunduğu mevkiye giderek fotoğraflar çekti. Daha sonra durumu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Vali'nin talimatıyla Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından olayla ilgili özel ekip görevlendirdi.

        Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya itfaiye tarafından kurulan makara sistemi ile inen olay yeri inceleme ekibi, kemik parçaları buldu. Cesedin yanındaki çantadan çıkan kimlikle cansız bedenin 21 yıl önce sırra kadem basan ve o tarihte 47 yaşında olan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca 3 tespih ile peruk ve kişisel eşyalar çıktı.

        Kafatasının çene kısmında kırık olduğu görülürken, kemik parçaları incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'ın yakınları, kaybolduğu gün kolunda 3 bileziği, kolyesi ve yüzüklerinin olduğunu belirtirken, polis de talihsiz kadının altınları için öldürülüp kuyuya atıldığını değerlendiriyor.

        'EN AZINDAN MEZARI OLACAK'
        Ayşe Kavak'ın 21 yıl önce kiralık ev aramak için çıktığı, bir daha evine dönmediği, yıllardır kayıp olduğu belirlendi. Ayşe Kavak'ın eşi Halil Kavak o dönem TV programlarına katılıp afişler bastırarak eşini aradı.
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            Haberler Yaşam 21 yıllık "kuyudaki ceset" sırrı çözüldü! Ayşe Kavak'ın kemikleri bulundu
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