21 yıllık "kuyudaki ceset" sırrı çözüldü! Ayşe Kavak'ın kemikleri bulundu

Filmlere konu olacak "Kuyudaki ceset" söylentisi, aydınlatıldı. Son zamanlarda Kayseri'de Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda insana ait kemikler olduğu söylentileri üzerine gazete muhabiri harekete geçip araştırma yaptı, konuyu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e iletti.
7 ÇOCUK ANNESİ KADININ BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
Çiçek'in talimatıyla özel ekip kuruldu. 8 metre derinliğindeki kuyuya inildi. Kuyudan insana ait kemik parçaları ve çanta çıktı. Çantadan çıkan kimlikte cesedin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. Kaybolduğunda 47 yaşında olan 7 çocuk annesi kadının bilezikleri için öldürüldüğü düşünülüyor.
BİLEZİKLERİ İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?
Kayseri'nin Yılanlı Dağı'nda son günlerde kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan muhabir, kuyunun bulunduğu mevkiye giderek fotoğraflar çekti. Daha sonra durumu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Vali'nin talimatıyla Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından olayla ilgili özel ekip görevlendirdi.