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    Alanya tatilinde kabus: İngiliz çift 2 yaşındaki kızlarının kaçırılacağını iddia etti

    Türkiye’ye tatile gelen İngiliz çift, Alanya’da 2 yaşındaki kızları Evie’yi üç görevlinin kaçırmaya çalıştığını iddia etti. Zorbalar belirlenemedi. Dış basın bunu manşetlere çekti.

    Şüpheli tatil!

    İngiliz çift, üç çocuğu ile tatile geldiği Alanya'da kabus dolu bir gün geçirdiklerini iddia etti. Dean Cremin ve eşi Sophie Dawes, İrlanda radyosu RTE1'e anlattıkları olayda, Türk turizmini adeta hedef seçti.

    Çiftin anlattığına göre, bir otelin barında otururlarken yanlarına iki güvenlik görevlisi geldi. 6 ve 8 yaşındaki oğullarını almaya çalıştılar. Sonra üçüncü bir adam geldi, sandalyede oturan 2 yaşındaki Evie'yi başını havlu ile kapatıp götürmeye kalkıştı. Onlara otelde kalan Phil ve Elaine Brady adlı çift engel olmaya çalıştı. Ancak Alman çift, küçük kızı zorba adamın elinden çekip aldı. Çalılıkların arkasına saklandı.

    PAYLAŞIM REKORU!
    Çocukları     kurtarılan aile durumu polise ve İngiliz Büyükelçiliği'ne anlattı. İddiaya göre soruşturma başlatıldı. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı. Çift, Facebook'ta "Tatil kabusu: Hayatımızın en kötü gecesi" diye yazdı. Bu mesajın, 60 binden fazla paylaşımı yapıldı. Daha önce Türkiye turizmine yönelik karalama kampanyaları göz önüne alındığında, bu iddianın da böyle bir amaca yönelik olduğu yönündeki şüpheler arttı. Bu arada otel yetkilileri, iddiaları yalanladı.

        İngiliz çift, yaşadıklarını iddia ettikleri kabusu gazetelere anlattı.

        BİR GARİP KAÇIRMA GİRİŞİMİ
        İngiliz çift, "Çocuğumuz kaçırılırken otelde büyük bir panik yaşandı. Alman çift olmasaydı kızımızı kaybetmiş olacaktık" ifadesini kullandı.
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