Alanya tatilinde kabus: İngiliz çift 2 yaşındaki kızlarının kaçırılacağını iddia etti

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Çocukları kurtarılan aile durumu polise ve İngiliz Büyükelçiliği'ne anlattı. İddiaya göre soruşturma başlatıldı. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı. Çift, Facebook'ta "Tatil kabusu: Hayatımızın en kötü gecesi" diye yazdı. Bu mesajın, 60 binden fazla paylaşımı yapıldı. Daha önce Türkiye turizmine yönelik karalama kampanyaları göz önüne alındığında, bu iddianın da böyle bir amaca yönelik olduğu yönündeki şüpheler arttı. Bu arada otel yetkilileri, iddiaları yalanladı.