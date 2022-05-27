Alanya tatilinde kabus: İngiliz çift 2 yaşındaki kızlarının kaçırılacağını iddia etti

İngiliz çift, üç çocuğu ile tatile geldiği Alanya'da kabus dolu bir gün geçirdiklerini iddia etti. Dean Cremin ve eşi Sophie Dawes, İrlanda radyosu RTE1'e anlattıkları olayda, Türk turizmini adeta hedef seçti.
Çiftin anlattığına göre, bir otelin barında otururlarken yanlarına iki güvenlik görevlisi geldi. 6 ve 8 yaşındaki oğullarını almaya çalıştılar. Sonra üçüncü bir adam geldi, sandalyede oturan 2 yaşındaki Evie'yi başını havlu ile kapatıp götürmeye kalkıştı. Onlara otelde kalan Phil ve Elaine Brady adlı çift engel olmaya çalıştı. Ancak Alman çift, küçük kızı zorba adamın elinden çekip aldı. Çalılıkların arkasına saklandı.
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Çocukları kurtarılan aile durumu polise ve İngiliz Büyükelçiliği'ne anlattı. İddiaya göre soruşturma başlatıldı. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı. Çift, Facebook'ta "Tatil kabusu: Hayatımızın en kötü gecesi" diye yazdı. Bu mesajın, 60 binden fazla paylaşımı yapıldı. Daha önce Türkiye turizmine yönelik karalama kampanyaları göz önüne alındığında, bu iddianın da böyle bir amaca yönelik olduğu yönündeki şüpheler arttı. Bu arada otel yetkilileri, iddiaları yalanladı.