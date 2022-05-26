Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Şüpheli şahsın üzerinde bomba olduğunu söylediği öğrenildi.
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- Yaşam
- 26.05.2022 17:30
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- 26.05.2022 17:37
Son dakika: Gaziantep'te hareketli dakikalar! Bir kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.