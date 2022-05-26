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    • Yaşam
    • 26.05.2022 17:30
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    • 26.05.2022 17:37
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    Son dakika: Gaziantep'te hareketli dakikalar! Bir kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Gaziantep emniyetinde hareketli dakikalar!

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Şüpheli şahsın üzerinde bomba olduğunu söylediği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'te hareketli dakikalar! Bir kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi
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