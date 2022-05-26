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    • Yaşam
    • 27.05.2022 04:35
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    • 27.05.2022 04:35
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    İzmir'de kadın cinayeti! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini vurarak öldürdü

    İzmir'in Bornova ilçesinde gece yarısı bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift buluşmak için bir araya geldi. Bir süre sohbet eden çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından cani adam eşini vurarak öldürdü.

    DHA
    İzmir’de kadın cinayeti!

    İzmir'in Bornova ilçesinde, bir süredir eşi Rojda Ş.(43) ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ileri sürülen Nuh Ş., konuşmak içi eşinin kaldığı daireye geldi.

    Rojda Ş.'nin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile kapıya ardı ardına ateş eden Nuh Ş., kapının arkasında bulunan eşini öldürdü.

    Olay, saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı lüks bir sitenin 14'üncü katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, Nuh Ş. bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Ş.'nin yaşadığı siteye geldi.

        Rojda Ş.'nin bulunduğu daireye giden şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile ardı ardına ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan talihsiz kadın vuruldu.

        Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyan site sakinleri ve görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıda bulunan mermi izlerini görünce daireye girdi.

        Polisin yaptığı kontrolde, Rojda Ş. kapının ardında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Rojda Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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            Haberler Yaşam İzmir'de kadın cinayeti! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini vurarak öldürdü
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