İzmir'de kadın cinayeti! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini vurarak öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı lüks bir sitenin 14'üncü katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, Nuh Ş. bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Ş.'nin yaşadığı siteye geldi.