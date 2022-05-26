İstanbul'da akılalmaz olay! Ev sahibiyle karşılaşan hırsız önce çatıdan sonra merdivenden düştü

Beyoğlu'nda girdiği bir evde, ev sahibiyle karşılaşan hırsız, korkudan çatıya çıktı. Çatıda gezinen hırsız dengesini kaybedince sokakta yürüyen bir çocuğun üstüne düştü. Panikle yerinden kalkarak kaçmaya çalışan hırsız, bu kez de çıktığı merdivenden başka bir sokağa düşerek bacağını kırdı. Yaralanan hırsız sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi. İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada şahıs ev sahibiyle karşılaştı. Adamı karşısında gören hırsız, korkuyla evden çıkarak çatıya çıktı. Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.'nın üstüne düştü.
KAÇTIĞI ÇATIDAN ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız ise panikle kaçmaya başladı. Çıkmaz sokak olduğu için yolu bulamayan hırsız, bu kez de bir binanın merdivenlerini tırmandı. Sonuna gelen hırsız buradaki yükseklikten bir kez daha aşağıya düştü. Bacağı kırılan hırsız, birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı.