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    Kan donduran skandal! Doktor doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğini kırdı

    Şöhret Özdemir, 12 Mayıs’ta sancılandı. Doğuma alındı! Ancak doktor, 4 kilo 200 gram olan bebeğin köprücük kemiğini kırdı! Nefessiz kalan ve entübe edilen talihsiz yavru, yoğun bakıma alındı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Skandala gebe

    Skandalın adresi Çanakkale Gökçeada'ydı. Üçüncü çocuğuna hamile olan Şöhret Özdemir, 12 Mayıs'ta sancılandı. Doktoru izinde olduğu için doğumuyla Dr. K.Y. ilgilenmeye başladı. Ancak iddiaya göre doktor, doğum için zorlayınca bebeğin köprücük kemiği kırıldı! Vücudunda morluklar oluşan talihsiz bebek yoğun bakıma alındı. Baba Erhan Özdemir, soluğu mahkemede aldı. Şikayeti üzerine hastane ve doktor hakkında inceleme başlatıldı. Baba Erhan Özdemir, "Yaşadıklarımızı başkası yaşamasın" ifadesini kullandı.



    SÜNNET FACİASI
    Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki A.E.K.'ya geçen yıl sünnet töreni yapıldı. Ancak bir facia yaşandı! Çünkü sünnetçi yanlışlıkla cinsel organı kesince, A.E.K. kanlar içinde kaldı! Tam 3 ameliyat geçiren A.E.K., geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yollandı. Dudak iç duvarından bir dokuyla cinsel organına yama yapıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi, "Sünnet basit bir işlem gibi görülmemeli. Bu işlem iyi ellerde yapılmalı" açıklaması yaptı.



    DERS OLSUN!
    Denizli'de H.A.S. (28), 2020 yılında minibüste gördüğü kadını evine kadar izledi! Asansörde genç kadını taciz etti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, olayın 'basit cinsel saldırı' olduğuna karar verdi! İyi hal indirimi uygulayarak cezasını 9 yıldan 7 yıla indirdi! Ancak davacı kadının avukatı Melike İlkgül Yurttürk, temyize gitti. Hakim emsal bir karar verdi! Olayın tüm toplumu etkilediği belirtildi. Sapığın cezası 12 yıla yükseldi!



        SICAK TAKİP
        Yönetmen Pekin Azer boşandığı ilk eşi Ebru Eryılmaz'ın oğulları A.A. ile görüşmelerinde zorluk çıkardığını iddia ederek İstanbul Aile Mahkemesi'ne velayet davası açtı. Dilekçede "Ebru hanım, oğlum ile vakit geçirdiğim zamanlarda cep uygulama üzerinden bizi takip edip, ''Neden oradasınız? Hemen eve dönün'' şeklinde sık sık rahatsızlık veriyordu" ifadesini kullandı. Eski eşinin baskıcı tavırlarından dolayı oğlunun psikolojisinden endişe ettiğini belirten yönetmen, velayeti talep etti.
        DENİZ YUSUFOĞLU



        ADLİ VAKA!
        Trenle Güneydoğu Anadolu turu, sonrasında ise KKTC seyahati hayali kuran Ankara Adliyesi çalışanları dolandırıldı. Turu düzenleyen Rıdvan Ç., güven kazanmak için seyahate birkaç gün kala WhatsApp grubundan bir video mesaj paylaştı. "Yanınıza mutlaka 5 litrelik su alın" ifadelerini bile kullandı. Gezi günü ise sırra kadem bastı. Vatandaşları yüz binlerce lira dolandırdığı anlaşıldı. Adliye personelinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma açıldı.



        CANAVARIN YALANI
        Mahsun Abakay, Iğdır Karağaç'taki bağ evinde arkadaşlarıyla eğleniyordu. Abakay, alkolün de etkisiyle tabancayı Pınar Kızıl'a (24) doğrultup tetiğe bastı. Tabancadan çıkan kurşun Kızıl'ın göğsüne isabet etti ve yere düştü. Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti. Pınar Kızıl hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yakalanan katil, "Silahımı kuru sıkı sanıyordum" dedi.



            GÖRÜLMEM'EŞ' KAZA
            Antalya'da Seval-Ali Öncül ile Recep-Yasemin Sarıcan çifti ile pikniğe gitti. Dönüşte Recep Sarıcan ihtiyaç molası verdi. Dengesini kaybetti. Uçurumdan düşünce eşi yardım istedi. Çığlıkları duyan Seval, kurtarmak için uçurumun kenarına gitti. Ancak 100 metreden yere çakılıp can verdi.



            SOS'DİYET'E
            Zenginler ara öğünlü diyetleri bıraktı. Aralıklı oruca başladı. Bu akıma Mine Kalpakçıoğlu da katıldı. Sosyetik güzel formülünü açıkladı: Tek öğünle besleniyorum. Güne tavuk suyu çorba ile başlıyorum...



            ZA'SMA'NA KARŞI ÖVGÜSÜ YARIŞ
            Elazığ'da SMA'lı Başak Demirkıran'ın yaşaması için 2 milyon dolar şarttı. Bu miktarın yüzde 85'ine ulaşıldı. Ailesi çağrı yaptı: 6 ay zamanımız kaldı.



                69 MİLYON LİRA DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 69 milyon 34 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 237 bin lira, 4 bilenler 2 bin 449'ar lira, 3 bilenler 146'şar lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                745 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 745 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 80'er lira, 8 bilenler 213'er lira, 7 bilenler 43'er lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                VAKA SAYISI 922'YE DÜŞTÜ
                Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020'de binin altında açıklanan günlük Covid-19 vaka sayısı, önceki gün ilk kez binin altına inmesinin ardından dün de 922 olarak tespit edildi. 3 kişi yaşamını yitirdi.

                MOODY'S ÖVGÜSÜ
                Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten övgü: Türk ekonomisi her zaman dirençli. Enflasyon yıl sonuna doğru düşecek.

                TARİHİ OPERASYON
                Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisleri, İstanbul'un 5 ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenledi. Dedektörlerle izinsiz kaçak kazılar yapan ve buldukları tarihi eserleri 'imparator gömüleri' diyerek internetten satmaya çalışan 7 kişi yakalandı. Helenistik, Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi.

                ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ
                Mardin Savur'da sepetli motosiklet şarampole devrildi. Kazada sürücü Hadi Orakçı ile motosikletteki Mehmet Ocakçı, Yusuf Ocakçı ve Emine Ocakçı yaralandı. Emine Orakçı, hastanede hayatını kaybetti.

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                Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye operasyon sinyali!
                Haberler Yaşam Kan donduran skandal! Doktor doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğini kırdı
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