Kan donduran skandal! Doktor doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğini kırdı

Skandalın adresi Çanakkale Gökçeada'ydı. Üçüncü çocuğuna hamile olan Şöhret Özdemir, 12 Mayıs'ta sancılandı. Doktoru izinde olduğu için doğumuyla Dr. K.Y. ilgilenmeye başladı. Ancak iddiaya göre doktor, doğum için zorlayınca bebeğin köprücük kemiği kırıldı! Vücudunda morluklar oluşan talihsiz bebek yoğun bakıma alındı. Baba Erhan Özdemir, soluğu mahkemede aldı. Şikayeti üzerine hastane ve doktor hakkında inceleme başlatıldı. Baba Erhan Özdemir, "Yaşadıklarımızı başkası yaşamasın" ifadesini kullandı.
SÜNNET FACİASI
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki A.E.K.'ya geçen yıl sünnet töreni yapıldı. Ancak bir facia yaşandı! Çünkü sünnetçi yanlışlıkla cinsel organı kesince, A.E.K. kanlar içinde kaldı! Tam 3 ameliyat geçiren A.E.K., geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yollandı. Dudak iç duvarından bir dokuyla cinsel organına yama yapıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi, "Sünnet basit bir işlem gibi görülmemeli. Bu işlem iyi ellerde yapılmalı" açıklaması yaptı.
DERS OLSUN!
Denizli'de H.A.S. (28), 2020 yılında minibüste gördüğü kadını evine kadar izledi! Asansörde genç kadını taciz etti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, olayın 'basit cinsel saldırı' olduğuna karar verdi! İyi hal indirimi uygulayarak cezasını 9 yıldan 7 yıla indirdi! Ancak davacı kadının avukatı Melike İlkgül Yurttürk, temyize gitti. Hakim emsal bir karar verdi! Olayın tüm toplumu etkilediği belirtildi. Sapığın cezası 12 yıla yükseldi!