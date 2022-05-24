Kan donduran skandal! Doktor doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğini kırdı





745 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 745 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 80'er lira, 8 bilenler 213'er lira, 7 bilenler 43'er lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



VAKA SAYISI 922'YE DÜŞTÜ

Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020'de binin altında açıklanan günlük Covid-19 vaka sayısı, önceki gün ilk kez binin altına inmesinin ardından dün de 922 olarak tespit edildi. 3 kişi yaşamını yitirdi.



MOODY'S ÖVGÜSÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten övgü: Türk ekonomisi her zaman dirençli. Enflasyon yıl sonuna doğru düşecek.



TARİHİ OPERASYON

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisleri, İstanbul'un 5 ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenledi. Dedektörlerle izinsiz kaçak kazılar yapan ve buldukları tarihi eserleri 'imparator gömüleri' diyerek internetten satmaya çalışan 7 kişi yakalandı. Helenistik, Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi.



ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ

Mardin Savur'da sepetli motosiklet şarampole devrildi. Kazada sürücü Hadi Orakçı ile motosikletteki Mehmet Ocakçı, Yusuf Ocakçı ve Emine Ocakçı yaralandı. Emine Orakçı, hastanede hayatını kaybetti.

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