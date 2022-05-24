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    • Yaşam
    • 24.05.2022 19:54
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    • 24.05.2022 19:54
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    İzmir'de yasadışı bahis sitesine emniyet güçlerince operasyon düzenlendi! 636 bin 476 lira suç geliri elde etmişler

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir yasadışı bahis sitesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 24 kişi gözaltına alınırken sitenin de binlerce lira suç geliri elde ettiği anlaşıldı.

    DHA
    Yasadışı bahis sitesine operasyon

    İzmir'de, polisin yasa dışı bahis oynatan bir internet sitesine yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheliden 24'ü yakalandı.

    Şüphelilerin banka hesaplarında, bahis oynayanlardan elde ettikleri değerlendirilen toplam 12 milyon 636 bin 476 lira tespit edildi.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, internette bahis oynattığı belirlenen bir siteyi takibe aldı.

        Takip sonucu söz konusu siteyle bağlantılı bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesapları üzerinde yapılan incelemede, 12 milyon 636 bin 476 lira suç geliri elde edildiği tespit edildi.

        Bunun üzerine şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerin adliyedeki sorguları devam ederken 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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        Haberler Yaşam İzmir'de yasadışı bahis sitesine emniyet güçlerince operasyon düzenlendi! 636 bin 476 lira suç geliri elde etmişler
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