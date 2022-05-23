Son dakika: Çankırı'da can pazarı! İşçileri taşıyan otobüs devrilince 3'ü ağır 30 kişi yaralandı

Çankırı'da, fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Çankırı'da, fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Kazada, ilk belirlemeye göre, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır 18'i yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.