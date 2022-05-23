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    • Yaşam
    • 23.05.2022 18:20
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    • 23.05.2022 18:54
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    Son dakika: Çankırı'da can pazarı! İşçileri taşıyan otobüs devrilince 3'ü ağır 30 kişi yaralandı

    Son dakika haberi... Çankırı'nın Şabanözü ilçesinden Çankırı merkeze bir fabrikadaki işçileri taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan kişilerden 3'ü ağır yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    DHA
    Çankırı’da can pazarı!

    Çankırı'da, fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 17.00 sıralarında Çankırı- Eldivan yolu Ecevit yokuşu mevkisinde meydana geldi.

    Şabanözü ilçesinden Çankırı merkezine çorap fabrikası işçilerini taşıyan 18 DN 796 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

        Kazada, ilk belirlemeye göre, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır 18'i yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

        Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastaneye kaldırıldı.
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            Haberler Yaşam Son dakika: Çankırı'da can pazarı! İşçileri taşıyan otobüs devrilince 3'ü ağır 30 kişi yaralandı
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