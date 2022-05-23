Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.05.2022 16:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 16:20
    ABONE OL

    Siirt'te acı olay: 2 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı

    Siirt'in Pervari ilçesinde amcasının kullandığı minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderilirken minibüs şoförü gözaltına alındı.

    Siirt’te acı olay

    Siirt'in Pervari ilçesinde acı bir olay yaşandı.

    AMCASININ KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI
    Alınan bilgiye göre, Tuzcular köyü Karabayır mezrasında evinin önünde oynayan İshak Gültekin (2), amcası N. Gültekin idaresindeki geri manevra yapan minibüsün altında kaldı.

    Ağır yaralanan Gültekin 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

    Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.

    Gözaltına alınan N. Gültekin'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan’ın resti PKK’yı panikletti: Boyun eğmeyin!
    Haberler Yaşam Siirt'te acı olay: 2 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı
        SON DAKİKA