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    • Yaşam
    • 23.05.2022 13:51
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    • 23.05.2022 13:51
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    Antalya'da kayalıklardan düşen genç kadın öldü

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde kayalıklardan düşen 25 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Öncül'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından genç kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

    Antalya’da feci ölüm! Eşine yardım etmek isterken...

    Karaöz Mahallesi'ne pikniğe giden iki aile, dönüş yolunda ihtiyaç molası verdi.

    İddiaya göre, mola sırasında kayalıkta düşen Recep S. ayağından yaralandı. Recep S'nin yardım çağrısı üzerine eşi Ali Öncül ile koşarak bölgeye giden Seval Öncül (25) dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıktan denize düştü.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibi, denizden çıkarılan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Öncül'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından genç kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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