Kayseri'de sokak ortasında kan donduran cinayet! Önünü kestiği sürücüyü başından vurdu

1 HAFTA ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Kayseri'de, Emre T. (18) tarafından tabancayla öldürülen Musa Korkut cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Musa Korkut'un Emre T.'nin babası Atabey T.'ye ait takside 1 hafta önce işe başladığı öğrenildi. Olay günü de Musa Korkut ile Atabey T.'nin araçta seyir halindeyken para meselesi nedeniyle tartıştıkları, bu sırada Emre T.'nin otomobil ile gelerek, yolu kestiği ve babasıyla tartışan Musa Korkut'u başından vurarak öldürdüğü belirtildi.