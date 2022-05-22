Beyoğlu'nda taksici ve yolcular arasında tekme tokat kavga

Beyoğlu'nda, 2 taksi şoförü ile yolcular arasında kavga çıktı. Tarafların yolun ortasında, tekme tokat birbirine girdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, cuma günü akşam saatlerinde Asker Ocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksideki yolcular ile şoför arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracını yolun ortasında durduran taksi şoförü ile yolcular aşağıya indi. Olayı gören başka bir taksi şoförünün de katılmasıyla taraflar, yol ortasında, tekme tokat birbirine girdi.