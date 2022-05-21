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    Erkan Tartuk boşanma aşamasında olduğu eşi Şule Akdeniz'in annesini bıçakla katletti

    Erkan Tartuk, boşanma aşamasındaki eşi Şule Akdeniz’i takip etti. Kaldığı kayınvalidesinin evinde bıçaklayarak katletti. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ne yaptın Er’kan’!

    Kadın cinayetleri, dur durak bilmedi. Son haber ise Diyarbakır Yenişehir'den geldi. Yaklaşık 2.5 yıldır evli olan Şule Akdeniz Tartuk (21) ile Erkan Tartuk (27) çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Genç kadın, annesinin evine gidip orada yaşamaya başladı. Koca, bir süredir görüşmediği eşiyle konuşmak için önceki akşam kimsenin olmadığı sırada kayınvalidesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada Erkan Tartuk, mutfaktan aldığı bıçakla eşini boynundan yaraladı. Şule Akdeniz yere yığıldı. Erkan Tartuk kaçtı. Genç kadın, hayatını kaybetti. Katil ise olaydan 20 dakika sonra yakalanıp gözaltına alındı. Tartuk, eşiyle konuşmak için eve gittiğini ve yaşanan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi. Gözaltına alınan cani, tutuklandı.



    YOK ARTIK!
    Ankara polisi, M.Y., İ.A. ve M.A.Y. isimli şahısların esrar yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin Çankaya'daki 3 katlı bir villayı uyuşturucu yetiştirmek için kullandıklarını belirleyen ekipler, villaya düzenledikleri operasyonla 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Almanya'da öğrendiği kök kenevir yetiştiriciliğini hayata geçirmek isteyen M.Y'nin İran'a giderek böbreğini sattığı ortaya çıktı. Elde ettiği paralarla da villa kiraladığı ve üretim için elektriği de kaçak kullandığı belirlendi. Operasyonda 470 adet Hint kenevir bitkisi ele geçirdi.



    YANGIN HAVUZU HATİCE'Yİ YUTTU
    Bolu'da 9 yaşındaki Hatice Sak, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yangın söndürme havuzuna düştü. Sak'ın suya düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi. Olay yerine gelerek kızlarını havuzdan çıkaran aile, sağlık ve jandarma ekiplerini çağırdı. Ekiplerin incelemesinde Sak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



        ÇOCUK KATİLİNE AĞIR MÜEBBET
        Antalya'da Tamer Bektaş (30), 2 ay önce otel odasında eski nişanlısı Nuray Demir'i (17) boğarak öldürdü. Bektaş, 'Çocuğun kasten öldürülmesinden' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacağı belirlendi. Savcı tarafından hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.
        Erdoğan ÖZTÜRK



        AH KALBİM!
        Balıkesir'de 5 yaşındaki Oğuzhan Diri, mide bulantısı sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalbi 8 kez durdu. Ameliyata alınan küçük çocuk, yoğun bakımdan çıkamadı. Ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Bu yıl anaokuluna gideceği belirlenen küçük çocuk, kılınan ikindi namazı sonrası hüzünle toprağa verildi.



        SEVGİ YOLU!
        Erzurum'da Güneş ailesi, iki çocuğunun kas hastalığı nedeniyle köyden şehre göç etti. Oturduğu apartmanda yaşanan merdiven engeli, 'sevgi yolu' ile aşıldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum Ferdi (38) ile Ferhat (34) kardeşler için asansör ile binanın dış kapısı arasındaki 10 metrelik bölüme, duvara monteli özel asansör yapıldı. Ferdi Güneş, "Artık dört duvar arasında yaşamıyoruz" dedi.



            1.2 MİLYON LİRALIK VURGUN
            İstanbul Beşiktaş'ta dolandırıcılar, 83 yaşındaki vatandaşı telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıttı. 1 milyon 200 bin lira ve ziyneti alıp kaçtı. Şüpheli Mustafa T, bir miktar para ile birlikte gözaltına alındı.
            Yunus Emre KAVAK



            'Pİ'RAVO!
            Hakkari Yükseova'da yaşayan lise öğrencisi Berat Yakar, bir rekora imza attı. 'Pi' sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını 26 dakikada ezbere okumayı başardı. Türkiye rekorunu kırdı! "Önce 500, sonra bin 500, en son 3 bin 600 basamağı ezberledim. Rekor kırdığım için çok mutluyum" açıklaması yaptı.



            PARİS SAVUNMASI
            Futbolseverler, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin transferine kilitlendi! Paris Saint Germain takımında oynayan Mbappe'nin kısa süre önce Real Madrid'e gideceği iddia edildi! Bunun üzerine Fransa'da seferberlik ilan edildi! Fransa lideri Macron bile Mbappe ile görüşüp Paris Saint Germain'de kalmasını istedi. Real Madrid vites yükseltti! Mbappe'ye imza parası için 130 milyon euro ödeneceğini söyledi! Mbappe, PSG formasıyla 5 sezonda 216 maçta forma giydi. 168 gol atıp 72 asist yaptı.



                SPORT'MEN'
                Tekvando seçmelerindeki skandal hakkında soruşturma açıldı. Diyarbakır'da 19 Mayıs'ta Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Antrenör O.B., seçmelerde elenen kız sporcuya tokat attı! Genç kız yaşadığı şoku atlatamadı! Türkiye Tekvando Federasyonu, ise "Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır" açıklaması yaptı. Antrenör O.B'nin, sporcuya tokat attığı anlar herkesi şoke etti.



                THE KAPAK
                Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, küresel gıda kıtlığını beraberinde getirdi. İki büyük buğday üreticisinin savaşı tüm dünyayı etkiledi. ABD'li The Economist dergisi, yeni sayısıyla yine tedirgin etti. Kuru kafa simgeli buğdaylarla yaklaşan gıda kıtlığına dikkat çekti. Makalede, tahıl fiyatlarının sene başından bu yana yüzde 53 arttığı, bu durumda gıda bulup bulamayacağı belli olamayanların sayısının 1.6 milyara yükseldiği belirtildi.



                RECAR FİYAT
                Kırıkkale'de Fatih Yunus Güzel, dış görünümü, iç tasarımı ve motoru fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'ın 1991 model Doğan L marka aracını satışa çıkardı! Otomobili, galerici Sedat Oymak rekor fiyata satın aldı. Oymak, 7 bin kilometredeki araca tam 250 bin lira para saydı! Oymak, "Türkiye'deki tek sıfır araç olduğu için o parayı verdik" ifadesini kullandı.



                    'GUCCİ'MİZE GİTTİ
                    İtalyan moda devi Gucci, Adidas'la anlaşma yaptı. Hazırlanan koleksiyonda, bir de şemsiye vardı! G harfi şeklinde bir kulp ve iki markanın logolarını içeren tasarımın fiyatı bin 290 dolar yani 26 bin liraydı! Ürünün su geçirebileceği; güneşten koruduğu açıklandı. Sosyal medyada alay konusu olan şemsiyeye yorum yağdı:
                    Ben zaten yağmurda ıslanmaya bayılırım!
                    İstanbul'un lodosunda kullanılmaz ki bu.
                    Bunu alacak kişinin aklından şüphe ederim.
                    Sen şemsiyesin kendine gel.



                    'SOY'SAL MEDYA!
                    Instagram fenomeni Simge Barankoğlu, sosyal medyadan dolandırıcılık yapmakla suçlandı. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir'de gözaltına alındı!



                    YİNE AYNI HAVADİS
                    Niğde'de Yiğit Uyguç, parkta oynadı. Başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden, ellerinden ve göğsünden yaralandı. Tam 11 dikiş atıldı.



                        RE'CAR' KIRDI
                        Mercedes Benz'in koleksiyonundaki araç satıldı. Fiyatı rekor kırdı: 135 milyon euro... Yani 2.2 milyar lira...



                        489 BİN DEVRETTİ
                        10 bilen çıkmayınca 489 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 421'er lira, 8 bilenler 256'şar lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                        YÜREK DAYANMAZ
                        Bursa'da 4 yaşındaki Hafza Yılmaz, fenalaştı. Kurtarılamadı. Kalp krizinden can verdiği anlaşıldı.

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                        Haberler Yaşam Erkan Tartuk boşanma aşamasında olduğu eşi Şule Akdeniz'in annesini bıçakla katletti
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