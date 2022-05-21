Erkan Tartuk boşanma aşamasında olduğu eşi Şule Akdeniz'in annesini bıçakla katletti

Kadın cinayetleri, dur durak bilmedi. Son haber ise Diyarbakır Yenişehir'den geldi. Yaklaşık 2.5 yıldır evli olan Şule Akdeniz Tartuk (21) ile Erkan Tartuk (27) çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Genç kadın, annesinin evine gidip orada yaşamaya başladı. Koca, bir süredir görüşmediği eşiyle konuşmak için önceki akşam kimsenin olmadığı sırada kayınvalidesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada Erkan Tartuk, mutfaktan aldığı bıçakla eşini boynundan yaraladı. Şule Akdeniz yere yığıldı. Erkan Tartuk kaçtı. Genç kadın, hayatını kaybetti. Katil ise olaydan 20 dakika sonra yakalanıp gözaltına alındı. Tartuk, eşiyle konuşmak için eve gittiğini ve yaşanan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi. Gözaltına alınan cani, tutuklandı.
YOK ARTIK!
Ankara polisi, M.Y., İ.A. ve M.A.Y. isimli şahısların esrar yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin Çankaya'daki 3 katlı bir villayı uyuşturucu yetiştirmek için kullandıklarını belirleyen ekipler, villaya düzenledikleri operasyonla 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Almanya'da öğrendiği kök kenevir yetiştiriciliğini hayata geçirmek isteyen M.Y'nin İran'a giderek böbreğini sattığı ortaya çıktı. Elde ettiği paralarla da villa kiraladığı ve üretim için elektriği de kaçak kullandığı belirlendi. Operasyonda 470 adet Hint kenevir bitkisi ele geçirdi.
YANGIN HAVUZU HATİCE'Yİ YUTTU
Bolu'da 9 yaşındaki Hatice Sak, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yangın söndürme havuzuna düştü. Sak'ın suya düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi. Olay yerine gelerek kızlarını havuzdan çıkaran aile, sağlık ve jandarma ekiplerini çağırdı. Ekiplerin incelemesinde Sak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.