Erkan Tartuk boşanma aşamasında olduğu eşi Şule Akdeniz'in annesini bıçakla katletti





'GUCCİ'MİZE GİTTİ

İtalyan moda devi Gucci, Adidas'la anlaşma yaptı. Hazırlanan koleksiyonda, bir de şemsiye vardı! G harfi şeklinde bir kulp ve iki markanın logolarını içeren tasarımın fiyatı bin 290 dolar yani 26 bin liraydı! Ürünün su geçirebileceği; güneşten koruduğu açıklandı. Sosyal medyada alay konusu olan şemsiyeye yorum yağdı:

Ben zaten yağmurda ıslanmaya bayılırım!

İstanbul'un lodosunda kullanılmaz ki bu.

Bunu alacak kişinin aklından şüphe ederim.

Sen şemsiyesin kendine gel.