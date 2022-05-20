Kızının nişanına hazırlanan anne tahliye kararı eline ulaşmayınca eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı

8 yıldır aynı evde yaşadığını söyleyen Mutlu, "Şubatta sözleşmem bitti. 1800 lira olan kirayı 3 bin 500 lira yapmak istedi. Ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. O tarihten itibaren yasal artışa göre kiramı yatırmaya devam ettim. Bugün sabah zil çaldı ve uyandım. Kapıda 10 kişi vardı. Neye uğradığımı şaşırdım. İcra memuru olduklarını söyleyip içeri girdiler. Ne olduğunu sordum 'Ev sahibi tahliye için sizi icraya vermiş' dediler. Evrakı gösterdiler. Ben de bana kağıt gelmediğini söyledim" diye konuştu.