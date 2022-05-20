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    • Yaşam
    • 21.05.2022 07:02
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    • 21.05.2022 07:02
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    Kadıköy’de kan donduran cinayet: Diş hekimi ofisinde ölü bulundu!

    Son dakika haberi! Kadıköy’de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, 6 katlı binanın 1’inci katında bulunan ofisinde öldürüldü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran cinayet: Ofisinde ölü bulundu!

    Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1'inci katındaki dairede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, diş hekimi Şeyma Biran(64)'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    Kapının açılmasının ardından vahşet ortaya çıktı. Kan gölüne dönen ofisin içinde yerde kanlar içinde yatan Birkan sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından vahşice katledilen kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.


    ÇALIŞTIĞI OFİSTE CİNAYETE KURBAN GİTTİ
    Polis tarafından yapılan kontrolde Şeyma Biran'ın, başka bir diş hekimiyle ortak olarak kullandıkları ofisinde cansız bedeni bulundu.

        Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yaptı.


        BOYUN VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BIÇAK DARBELERİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ
        Yapılan incelemenin ardından toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan inceleme sonrasında Şeyma Biran'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diş hekiminin boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi.


        Polis ekipleri cinayeti işleyen kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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