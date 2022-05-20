

BOYUN VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BIÇAK DARBELERİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan incelemenin ardından toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan inceleme sonrasında Şeyma Biran'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diş hekiminin boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi.