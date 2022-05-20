Bedensel engelli Yasemin'in Başkan Erdoğan'la tanışma ve Anıtkabir'i ziyaret etme hayali gerçek oldu

AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, 'Engelliler Haftası' kapsamında Menteşe'nin kırsal Çatakbağyaka Mahallesi'nde yaşayan doğuştan bedensel engelli Yasemin Ersoy'u evinde ziyaret etti.
AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, 'Engelliler Haftası' kapsamında Menteşe'nin kırsal Çatakbağyaka Mahallesi'nde yaşayan doğuştan bedensel engelli Yasemin Ersoy'u evinde ziyaret etti.
İlk olarak AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışan Yasemin, daha sonra Anıtkabir'i gezdi.
Başkan Çiçek, "Dünya Engelliler Günü programı kapsamında, evinde ziyaret ettiğimiz Yasemin kardeşimizin gezmeyi çok sevdiğini öğrendim. Nereye gitmek istersin diye sorduğumda, en büyük hayalinin Ankara'yı, Anıtkabir'i, Cumhurbaşkanımızı görmek olduğunu söyledi.
Ardından da 'Beni Ankara'ya, Anıtkabir'e, cumhurbaşkanımıza götürür müsün' dedi. Bu duygu yüklü isteği karşısında, istediği zaman onu götüreceğime söz vermiştim.