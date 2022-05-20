Bedensel engelli Yasemin'in Başkan Erdoğan'la tanışma ve Anıtkabir'i ziyaret etme hayali gerçek oldu

Eray Çiçek, Yasemin'i 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinde tekrar ziyaret ederek, 'Hadi Ankara'ya gidiyoruz' dedi. Büyük sevinç yaşayan Yasemin'i kucaklayarak otomobiline bindiren Çiçek, tekerlekli sandalyesini de bagaja koyarak Muğla'dan Ankara'ya hareket etti.