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    • Yaşam
    • 20.05.2022 11:20
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    • 20.05.2022 11:24
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    15 yaşındaki genç tartıştığı kız arkadaşı ve kendisini bıçakla yaraladı

    Kayseri'de B.A. (15), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı G.O.'yu (15) bıçakla boğazından, kendini ise ayağından yaraladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    DHA
    Sen 15 yaşındasın! Kız arkadaşını bıçakla yaraladı

    Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.

    B.A. ile buluştuğu kız arkadaşı G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Yaşam 15 yaşındaki genç tartıştığı kız arkadaşı ve kendisini bıçakla yaraladı
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