Senelerce son dakika haberlerini ekran başındaki izleyicilere aktaran Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti

Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, ekrandaki güler yüzüyle tanındı. Son dakika haberlerini Türkiye'ye hep o aktardı. Sesiyle, 83 milyona ulaşan Özlem Sarıkaya Yurt, daha 39 yaşındaydı. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle tamamladı. 2013'te ise hayatının en mutlu anını yaşadı. Oğlu Tibet'i kucağına aldı.
MESLEĞİNE AŞIKTI
Ancak genç spiker 4 yıl önce, meme kanserine yakalandı. Kemoterapi tedavisine başlandı. Mesleğine aşık olan Yurt, kemoterapi görürken bir yandan da çalıştı. Tam her şey bitti, kanseri yendim derken hastalığı tekrarladı. Salı günü hayata gözlerini kapadı. Ölümü hem meslektaşlarını hem de Türkiye'yi ağlattı. Özlem Sarıkaya Yurt, dün Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı.
KAHREDEN DETAY
Özlem Sarıkaya'dan geriye aynı hastalıkla mücadele eden meslektaşı Emre Gönlüşen'e gönderdiği mesajlar kaldı. Kolon kanseri tedavisi gören Gönlüşen, ağustos ayında hayatını kaybetmişti.