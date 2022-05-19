Senelerce son dakika haberlerini ekran başındaki izleyicilere aktaran Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti





MESLEĞİNE AŞIKTI

Ancak genç spiker 4 yıl önce, meme kanserine yakalandı. Kemoterapi tedavisine başlandı. Mesleğine aşık olan Yurt, kemoterapi görürken bir yandan da çalıştı. Tam her şey bitti, kanseri yendim derken hastalığı tekrarladı. Salı günü hayata gözlerini kapadı. Ölümü hem meslektaşlarını hem de Türkiye'yi ağlattı. Özlem Sarıkaya Yurt, dün Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı.