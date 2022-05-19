Sancaktepe'de mucizevi kurtuluş! Ölüm 4 yaşındaki çocuğu teğet geçti





"KARŞIDAN KARŞIYA DİĞER ÇOCUKLARIN YANINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ARAÇ ÇARPIYOR"

Amca Hüseyin Fener ise "Çocuk orada oynarken araç geliyor. Tabii çocuk farkında değil, bir anda karşıdan karşıya diğer çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Durumu iyi, görüntülerde de zaten kamera kayıtları da var. Çarpan arkadaşta inip çocuğu alıp hastaneye götürdüler. Her hangi bir şeyi yoktu." ifadelerini kullandı.

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