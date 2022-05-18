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    Yalova'da bir süredir kayıp olan iş adamları Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti’nin cesetleri bulundu

    Yalova’da bir süredir kayıp olan işadamları Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti’nin cesetleri ormanlık bir alanda bulundu. Eti’nin silahla, Sevgi’nin ise bilekleri kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı.

    Çifte infaz

    Sevgi ve Eti ailelerinin 13 Mayıs'ta Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişileri gören köylüler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahısların öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi'nin elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti'nin de başından silah yarası olduğu belirlendi. Çiftlikköy'de kuyumcu dükkanı olan Ömer Sevgi'nin bir süredir alacak-verecek nedeniyle tehditler aldığı belirlendi. Akaryakıt istasyonu sahibi Yaşar Eti'nin de Ömer Sefa Sevgi ile yakın arkadaş olduğu ifade edildi.

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    Haberler Yaşam Yalova'da bir süredir kayıp olan iş adamları Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti’nin cesetleri bulundu
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