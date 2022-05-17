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    • Yaşam
    • 17.05.2022 10:29
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    • 17.05.2022 10:29
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    5 gün sonra 10 yaşına girecek küçük Ali İhsan serinlemek için girdiği gölette boğuldu

    Antalya’nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, kuzenleriyle birlikte girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. 22 Mayıs'ta 10 yaşına gireceği öğrenilen küçük Ali İhsan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

    İHA
    5 gün sonra 10 yaşında girecekti! Feci ölüm

    Edinilen bilgiye göre olay, Serik Ilçesine bağlı Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde dün sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Okudan ailesinin tek çocuğu olan Ali İhsan, kuzenleriyle birlikte gölete gitti.

    BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
    Girdiği sudan çıkamayınca kuzenleri önce şaka yaptığını zannetti ama uzun süre sudan çıkamayınca durumu ailelerine haber verdiler. Yapılan arama çalışmaları sonrası yakınları, küçük Ali İhsan'ı bulmayı başararak sudan çıkarttı ve 112 sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede 9 yaşındaki çocuğun boğularak, hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Yaşanan olay sonrası büyük üzüntü yaşayan aile sinir krizi geçirdi. 22 Mayıs'ta 10 yaşına gireceği öğrenilen küçük Ali İhsan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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    Haberler Yaşam 5 gün sonra 10 yaşına girecek küçük Ali İhsan serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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