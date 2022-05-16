Karısıyla kaçan kardeşine otogarda kurşun yağdırmıştı! Dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yaralanan İ.B. ve S.B., Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin çalışmasıyla kent merkezinde yakalanan ve eşi ile kardeşini birlikte kaçtıkları için vurduğunu ileri süren Bağlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.