Karısıyla kaçan kardeşine otogarda kurşun yağdırmıştı! Dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tokat'ta Müslüm Bağlı'nın (30), birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi İ.B. (26) ile kardeşi S.B.'yi otogarda tabanca ile vurarak yaraladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağlı tutuklanırken, yaralıların tedavisi ise sürüyor.
Olay, dün saat 09.00 sıralarında, kent merkezindeki otogarda meydana geldi. İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Müslüm Bağlı'nin eşi İ.B., bir süre önce evden kaçtı.
Eşinin kardeşi S.B. ile birlikte Antalya'ya kaçtığını ve oradan Tokat'a gidecekleri bilgisini alan Müslüm Bağlı, 1 gün önce kente gelerek otogarda beklemeye başladı. Otobüsten inen İ.B. ve kardeşi S.B.'yi gören Bağlı, tabancasını çekip, ikisini de vurdu.