Kadıköy'de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarptı





Kaza ile ilgili konuşan otomobil sahiplerinden Burak Çelik, "Sabah her zamanki gibi cadde üzerine otomobilimi park edip işe gittim. Sonra polis memuru beni arayarak kamyonun freni patladığını, benim aracımla beraber üç araca vurduğunu söyledi. 50- 60 bin TL civarında hasarımız var" dedi.

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