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    • Yaşam
    • 16.05.2022 15:14
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    • 16.05.2022 15:14
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    Kadıköy'de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarptı

    İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, park halinde bulanan 3 otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Kadıköy’de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı

    Kadıköy'de kamyon park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kaza, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FFC 138 plakalı kamyonunun sürücüsü Mehmet İhtiyar, park etmek istediği sırada kamyonun kontrolünü kaybetti.

    Kaldırıma çıkan kamyon daha sonra park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.



    Kaza ile ilgili konuşan otomobil sahiplerinden Burak Çelik, "Sabah her zamanki gibi cadde üzerine otomobilimi park edip işe gittim. Sonra polis memuru beni arayarak kamyonun freni patladığını, benim aracımla beraber üç araca vurduğunu söyledi. 50- 60 bin TL civarında hasarımız var" dedi.

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    Haberler Yaşam Kadıköy'de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı! Park halindeki araçlara çarptı
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