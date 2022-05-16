İzmir'de 19 yaşındaki Kübra Karabaş'ın öldüğü kazada sürücüler serbest kalmıştı! Ailenin itirazı kabul edildi: Mahkeme sil baştan

İzmir'de yaşayan lise 4. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Kübra Karabaş, çalıştığı pizza restorandaki mesaisini tamamladıktan sonra eve gitmek üzere yola çıktı. 26 Şubat 2021'de saat 20.00 sıralarında yaşanan kazada, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden karşıdaki Sadık Bey tramvay durağı gitmek isteyen Kübra, yola çıktı.
Yaya geçidinde yürürken Kübra'ya önce Ömer A.'nın kullandığı 35 ACC 312 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız, bu kez de arkadan hızla gelen Yıldırım C.'nin yönetimindeki 34 RG 3439 plakalı otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.
İTİRAZ KABUL EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan sürücüler Ömer A. ile Yıldırım C. hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı. Acılı baba Mehmet Karabaş, avukatı Cengiz Demirci aracılıyla karara itiraz etti.