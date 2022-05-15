Türkiye 3 evladının ölümüyle kahroldu

İstanbul'da yaşayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ömer Pural, henüz 23 yaşındaydı. Yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonunda mesaisini tamamladı. Sabah işyerine giden Barış G., Pural'ın barfiks demirine asılmış cansız bedeniyle karşılaştı! Dağcılık ve tırmanma sporu yapan Pural'ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Arkadaşları gencin 5 ay önce sevgilisinden ayrıldığı ve aşk acısı çektiğini anlattı.