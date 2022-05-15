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    Türkiye 3 evladının ölümüyle kahroldu

    Boğaziçili Ömer Pural, çalıştığı spor salonunda intihar etti. Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edildi. Erzurum’da ise 2 genç kız, trafik Nezahat Tanas kazası sonucu can verdi.

    Ah gençler

    İstanbul'da yaşayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ömer Pural, henüz 23 yaşındaydı. Yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonunda mesaisini tamamladı. Sabah işyerine giden Barış G., Pural'ın barfiks demirine asılmış cansız bedeniyle karşılaştı! Dağcılık ve tırmanma sporu yapan Pural'ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Arkadaşları gencin 5 ay önce sevgilisinden ayrıldığı ve aşk acısı çektiğini anlattı.



    ÖLÜME BİRLİKTE GİTTİLER
    Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri Nezahat Tanas ile Zeynep Bağrıyanık, önceki gün mezuniyet hazırlığı için okuldan çıktı. Aracın çarptığı iki genç kurtarılamadı. Zeynep'in bölüm birincisi, Nezahat'in ise bölüm ikincisi olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından serbest bırakılan sürücü O.K hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



    Nezahat Tanas ile Zeynep Bağrıyanık, 15 gün sonraki mezuniyette yapacağı konuşmayı bile hazırlamıştı.

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